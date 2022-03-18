نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر الأبيض طبيعياً بطريقة مضمونة واستعادة اللون الأسود من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر الأبيض طبيعياً بطريقة مضمونة واستعادة اللون الأسود من أول مرة، نقدم لكم اليوم وصفات رائعة لإزالة الشيب وصبغ الشعر باللون الأسود باستخدام عناصر طبيعية، حيث يمكنك الحصول على تغطية تامة للشعر الأبيض والشيب خلال ساعتين فقط وبمفعول يستمر طويلاً. إليكي سيدتي أفضل الطرق المنزلية لإزالة الشيب ببساطة ودون تعقيدات باستخدام القهوة وبعض الإضافات الطبيعية الأخرى.

صبغ الشعر الأبيض بطريقة مضمونة

مكونات الوصفة الأولى:

2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر أو الأسود.

2 ورقات من أوراق الغار.

كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

في قدر مناسب للطبخ نضف الشاي وأوراق الغار مع إضافة الماء ثم نرفع القدر على الموقد، نضعه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تغلي المكونات جيداً وبعد ذلك نترك المغلى لمدة 5 دقائق حتى يبرد، ثم نقوم بتصفيته بإستخدام مصفاة لنحصل على المحلول فقط وبعد ذلك في وعاء مناسب نضع 2 ملعقة كبيرة من مغلى الشاي وورق الغار، ثم نضف إليه القهوة سريعة الذوبان وزيت جوز الهند ثم نخلط المكونات بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

ضعي هذه الوصفة على جذور شعرك وفروة رأسك بإستخدام فرشاة ثم قومي بتدليك فروة رأسك بلطف بحركات دائرية، ثم لفي شعرك بكيس بلاستيكي ثم بمنشفة واتركيه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة وقومي بتطبيقها في اليوم الثالث، تبقى هذه الوصفة صالحة للاستخدام لمدة أسبوع.

استعادة اللون الأسود للشعر طبيعياً

مكونات الوصفة الثانية لصبغ الشعر من المنزل هي:

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

3 ورقات الغار.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

نضف الشاي الأخضر وأوراق الغار في قدر معدني مع إضافة الملح والماء ثم نضع المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 3 دقائق، وبعد أن يتغير لون الماء نطفئ النار ونقوم بتصفية المغلى ثم نضعه في قنينة بخاخ، قومي برش شعرك بهذا المحلول ثم اتركيه لمدة ساعتين وبعد ذلك اغسلي الشعر كالمعتاد، ويمكنك إستعمال المحلول دون غسل الشعر وكرري إستعماله 3 مرات في الأسبوع، فهذه الوصفة تعالج كذلك تساقط الشعر ويمكن إستعماله للرجال.