نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيكة قدرة قادر اللذيذة في المنزل بأبسط الخطوات في المقال التالي
طريقة تحضير كيكة قدرة قادر الممتعة المشهورة التي يرجع أصلها إلى فلسطين وتنتشر أيضاً في كثير من دول العالم العربي، وتم إطلاق هذا الاسم عليها لأنها تتكون من ثلاث طبقات حيث أن الطبقة الأولي الكراميل والطبقة الثانية الكريم كراميل والطبقة الثالثة الكيكة، وهي تتميز بطعم وشكل رائع ومميز يعشقه معظم الناس حيث تكون كل طبقة منفصلة عن الأخرى بنظام، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل كيكة قدرة قادر وطريقة تنفيذها في المنزل بدون اي صعوبة مثلما يعتقد البعض.
مكونات عمل كيكة قدرة قادر
تعتبر مكونات عمل كيكة قدرة قادر من المكونات البسيطة التي تتوفر في جميع المحلات القريبة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
مكونات الكريم كراميل
- ٤ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الماء.
- ٣ أكواب من اللبن.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- قطعة صغيرة من الزبدة.
خليط الكيكة
- ربع كوب من الزبدة.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ¾ كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- ¾ كوب من اللبن.
- ٤ حبات من البيض.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نتحدث بكل بساطة على طريقة تحضير الكيكة من البداية إلى النهاية حتى تكون الطريقة سهلة وهي كما يلي:-
- نقوم بتحضير الكراميل عن طريق وضع قالب الكيك المتوسط على النار ونضع به نصف كوب من السكر والماء والليمون والزبدة.
- نقلب هذه المكونات على النار باستمرار حتى يصبح لون السكر بني ثم نرفع القالب من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً.
- ثم نقوم بتحضير الكريم عن طريق وضع حبات البيض ونصف كوب السكر المتبقي واللبن والفانيليا السائلة في الخلاط الكهربائي وتخفق جيداً.
- بعد ذلك نسكب خليط الكريم على خليط الكراميل البارد ونتركه جانباً.
- نجهز خليط الكيكة من خلال وضع الزبدة والسكر والبيض والحليب والفانيليا في الخلاط أو المضرب ونضربهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.
- ثم ننخل الدقيق ونقلب به البيكنج بودر ونضيف خليط البيض تدريجياً ونخفق بالمضرب السلك حتى تتداخل جميع المكونات.
- بعد ذلك نسكب خليط الكيكة في وسط خليط الكريم كراميل ثم نضع قالب الكيك المتوسط في القالب الكبير ونملأ الفراغ بينهم بالماء.
- ندخل القوالب في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها ساعة إلا ثلث حتى تنضج تماماً.
- نترك الكيكة حتى تبرد ثم نسكبها في طبق التقديم وندخلها الثلاجة حتى تبرد وتتماسك ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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