طريقة تحضير كيكة قدرة قادر اللذيذة في المنزل بأبسط الخطوات

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر الممتعة المشهورة التي يرجع أصلها إلى فلسطين وتنتشر أيضاً في كثير من دول العالم العربي، وتم إطلاق هذا الاسم عليها لأنها تتكون من ثلاث طبقات حيث أن الطبقة الأولي الكراميل والطبقة الثانية الكريم كراميل والطبقة الثالثة الكيكة، وهي تتميز بطعم وشكل رائع ومميز يعشقه معظم الناس حيث تكون كل طبقة منفصلة عن الأخرى بنظام، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل كيكة قدرة قادر وطريقة تنفيذها في المنزل بدون اي صعوبة مثلما يعتقد البعض.

مكونات عمل كيكة قدرة قادر

تعتبر مكونات عمل كيكة قدرة قادر من المكونات البسيطة التي تتوفر في جميع المحلات القريبة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

مكونات الكريم كراميل

٤ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

٣ أكواب من اللبن.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قطعة صغيرة من الزبدة.

خليط الكيكة

ربع كوب من الزبدة.

كوب ونصف من الدقيق.

¾ كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

¾ كوب من اللبن.

٤ حبات من البيض.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتحدث بكل بساطة على طريقة تحضير الكيكة من البداية إلى النهاية حتى تكون الطريقة سهلة وهي كما يلي:-