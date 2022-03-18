نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعديهم وقومي اعمليها طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات سهلة في المقال التالي

تعتبر الكيكة من الحلويات الشرقية المشهورة والتي يحبها الكبار والصغار وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويمكن تناولها في وجبة الفطور مع الشاي أو بين الوجبات وتعد الكيكة خفيفة على المعدة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وطعم مختلف مثل الكيكة بالشوكولاتة أو بالفانيليا أو البرتقال وغيرها من النكهات ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير الكيكة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مكونات عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل كوبين من الدقيق الأبيض

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

كوب واحد من اللبن

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم

كوب من الزيت

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

كيس واحد من البيكنج باودر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل أولا نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل تجهيز الكيك.

أولا نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت واللبن والكاكاو ونقوم بخلطهم مع بعض جيدا حتى يمتزجوا معا، ثم نأخذ كوب من الخليط ونتركه على جنب حتى يتم تجهيز الكيك.

ثم نضع السكر والبيض والفانيليا مع باقي الخليط في الخلاط ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضيف إليهم الدقيق والبيكنج باودر ونخلطهم مع خليط البيض في الخلاط الكهربائي حتى يختفي الدقيق من الخليط تماما.

نحضر صينية ونقوم بدهنها باستخدام الدقيق جيدا ثم نضع بها خليط الكيك ثم نضعها في الفرن ونتركها حتى تنضج جيدا لمدة خمس عشرة دقيقة.

بعد أن تنضج الكيكة نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا ثم نقوم بقلبها على صينية مسطحة ونحضر شوكة أو خلة أسنان نظيفة ونقوم بصنع ثقوب صغيرة على الوجه ومن الجوانب دائريا.

ثم نحضر كوب خليط الكاكاو واللبن الذي تركناه جانبا من قبل ونقوم بوضعه على الوجه ونجعله ينزل بين الثقوب حتى تتشرب الكيكة الخليط.

بعد ذلك نضع صينية الكيكة في الثلاجة فترة حتى يتماسك صوص الشوكولاتة بها جيدا.

بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيك ويقدم مع أي مشروب دافئ أو عصير حسب رغبتكم، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة اسعديهم وقومي اعمليها طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل بمكونات سهلة - ثقفني

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