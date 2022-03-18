نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع صدور الدجاج المقرمشة بمكونات بسيطة وطعم شهي ولذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصابع صدور الدجاج المقرمشة ، من الوصفات اللذيذة للغاية والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع صدور الدجاج المقرمشة.

مكونات أصابع صدور الدجاج المقرمشة

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

قطعتين من صدور الدجاج المقطعة على شكل أصابع.

ثلاث ملاعق كبار من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة البصل البودر.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع صدور الدجاج المقرمشة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بتقطيع صدور الدجاج الني على شكل أصابع ونقوم بتتبيلها برشة من الملح والفلفل الأسود.

ثم نقوم بعد ذلك بخلط الدقيق مع النشا وبقية البهارات والبيكنج بودر ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بأخذ نصف كمية خليط الدقيق والبهارات ونمزجه مع ربع كوب الماء حتي يصبح لدينا خليط سائل.

بعد ذلك نقوم بوضع أصابع صدور الدجاج في الخليط السائل ونغمسها في الخليط جيدا.

ثم نقوم بغمسها في الدقيق المخلوط مع النشا والبهارات.

ثم بعد ذلك مباشرة نقوم بقليها في زيت غزير حتي يتم تسويتها وتأخذ لونا ذهبيا.

وبعدما يتم تسويتها وتأخذ لونا ذهبيا نقوم بإخراجها ووضعها في طبق للتقديم.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تقديمها وتناولها مع صوص الجبنة أو سلطة الطحينة أو صوص الشيدر وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: