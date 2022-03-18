نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزلابية المقرمشة في المنزل بأسهل الطرق وأنجحها في المقال التالي

تبحث الكثير من النساء والأمهات عن أسهل طريقة لعمل الزلابية المقرمشة في المنزل مثل طريقة أشهر محلات الحلويات وهذا بسبب خوفها من شرائها من الخارج فقد تكون غير صحية وقد تضر أطفالها بجانب إلى أنها مكلفة وهو الأمر الذي يدفعها إلى البحث عن أفضل طريقة لإعداد الزلابية المقرمشة في المنزل بأسهل طريقة وبمكونات مضمونة، وهو ما سوف نعرضه لكل أم في السطور الآتية. مكونات عمل الزلابية المقرمشة 1 كوب من الدقيق.

مقدار ربع كوب من الماء الدافئ.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من النشا.

كذلك ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح. مكونات تحضير شربات الزلابية عدد اثنين كوب من السكر.

واحد كوب من الماء.

نصف ليمونة.

ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير الشربات نقوم بوضع السكر وكذلك الماء داخل وعاء على النار وننتظر حتى الغليان.

بعد الغليان نقوم بإضافة ملعقة واحدة من عصير الليمون.

نقوم بإضافة الفانيليا مع التقليب ونتركه جانباً حتى يبرد ونقوم بإعداد الزلابية. طريقة تحضير الزلابية المقرمشة نقوم بوضع كافة المكونات الجافة مع بعضهم، وذلك ليتم تقبلها جيداً.

نقوم بعدها بإضافة الماء الدافئ إلى تلك المكونات ولكن بشكل تدريجي، وذلك حتى تصبح العجينة التي لدينا ثقيلة قليلًا وذات قوام متماسك.

نقوم بتغطية العجينة، ثم نتركها في مكان دافئ وذلك درجة حرارة مرتفعة بعض الشيء في مطبخك.

بعد ذلك نقوم بوضع مقلاة على النار، ويفضل أن تكون مقلاة عميقة، ثم نضع بداخلها كمية مناسبة من الزيت.

نقوم بإحضار طبق، ثم نضع به بعض كمية صغيرة من الزيت، وذلك حتى نقوم بوضع المعلقة بداخله حتى لا تلتصق بالعجينة التي نضعها في مقلاة الزيت الساخن.

نقوم بمسك العجينة بأحد أيدينا ولابد أن تكون مغلقة، ثم نقوم بالضغط عليها حتى نتمكن من صنع كرات صغيرة.

وباليد الأخرى نسمك ملعقة ونغمسها داخل طبق الزيت، ونقوم بتقطيع كرات الزلابية.

نقوم بوضع كرات الزلابية بداخل الزيت الساخن، ثم تقلب جيداً حتى يصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الزيت الساخن وتصفى بشكل جيد من خلال وضعها داخل مصفاة.

تترك لمدة حوالي 10 دقائق، وذلك حتى تصير باردة، وتصبح مقرمشة.

بعد تصفيتها نضعها بداخل الشربات البارد الذي قمنا بإحضاره من قبل.

تترك بداخل الشربات لمدة 5 دقائق ثم نخرجها وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزلابية المقرمشة في المنزل بأسهل الطرق وأنجحها - ثقفني

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