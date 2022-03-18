تخليل القرنبيط بطريقة تجعله مقرمش وجميل بسرعة فى المنزل

يعتبر مخلل القرنبيط من انواع المخللات التى تفتح الشهية جداً، كما أن له العديد من الفوائد الصحية للجسم وذلك لما تحتوى عليه من البكتريا المفيدة والتى تعمل على تحسين عملية الهضم، كما يجب عدم الإكثار من تناوله لأن الكثرة تسبب الأضرار للجسم، فيمكن عمله فى المنزل وذلك لضمان جودة وسلامة مكوناته وانها نظيفة وتكلفة قليلة بالنسبة لشرائه من المحلات وخطواته سهلة وسريعة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مخلل القرنبيط المقرمش فى المنزل بالتفصيل.

مكونات مخلل القرنبيط

يحتوى مخلل القرنبيط المقرمش على بعض المكونات البسيطة والتى توجد فى كل منزل وكذلك غير مكلفة وهى كالتالي:

ثمرة من القرنبيط.

٥ فص من الثوم.

١/٢ حبة من البنجر مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة من السكر.

١/٢ كوب من الخل.

٣ ملعقة كبيرة من الخل.

٣ كوب من الماء.

فلفل حار مقطع حلقات.

٢ فص من الحبهان.

٢ ورقة لورا.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مخلل القرنبيط المقرمش سهلة جداً ويمكنك تحضيره بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: