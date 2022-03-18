نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخليل القرنبيط بطريقة تجعله مقرمش وجميل بسرعة فى المنزل في المقال التالي
يعتبر مخلل القرنبيط من انواع المخللات التى تفتح الشهية جداً، كما أن له العديد من الفوائد الصحية للجسم وذلك لما تحتوى عليه من البكتريا المفيدة والتى تعمل على تحسين عملية الهضم، كما يجب عدم الإكثار من تناوله لأن الكثرة تسبب الأضرار للجسم، فيمكن عمله فى المنزل وذلك لضمان جودة وسلامة مكوناته وانها نظيفة وتكلفة قليلة بالنسبة لشرائه من المحلات وخطواته سهلة وسريعة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مخلل القرنبيط المقرمش فى المنزل بالتفصيل.
مكونات مخلل القرنبيط
يحتوى مخلل القرنبيط المقرمش على بعض المكونات البسيطة والتى توجد فى كل منزل وكذلك غير مكلفة وهى كالتالي:
- ثمرة من القرنبيط.
- ٥ فص من الثوم.
- ١/٢ حبة من البنجر مقطعة شرائح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ١/٢ كوب من الخل.
- ٣ ملعقة كبيرة من الخل.
- ٣ كوب من الماء.
- فلفل حار مقطع حلقات.
- ٢ فص من الحبهان.
- ٢ ورقة لورا.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل مخلل القرنبيط المقرمش سهلة جداً ويمكنك تحضيره بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار ثمرة القرنبيط ونقيها كويس وتكون بيضا ومش دبلانة.
- نقطعها الى اقسام ثم نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار حتى تغلي ثم نضع بها شوية من الملح وشوية من الكمون الحب.
- نقوم بوضع ثمار القرنبيط حتى تتسلق نص سلقه ثم نقوم بتصفيته جيداً من الماء.
- بعد مايبرد نضعه فى برطمان محكم الغلق ونظيف ونضيف عليه الثوم المقطع إلى نصفين والفلفل الحار المقطع إلى حلقات ونتركها جانباً وفين الحبهان وورقتين اللورا.
- ثم نحضر حلة ونضع بها الماء ونضيف عليها ملعقة كبيرة من السكر ونضيف عليها نصف كوب من الخل و٣ ملاعق الملح ونقلبهم جيداً حتى تغلي.
- بعد ذلك نضيف عليهم شرائح البنجر بعد غسلها جيداً.
- نرفعها من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد شوية ثم نضيفها على القرنبيط فى البرطمان حتى تغطيه تماماً.
- نغطي البرطمان كويس ثم نحتفظ به لمدة اسبوع وبعد ذلك يكون جاهز للتقديم.
- يمكنك الاحتفاظ به بعد ذلك داخل الثلاجة لكى يحتفظ بقرمشته وميدوبش وبالف صحة وهنا.
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