كيفية عمل البطاطس باللحم المفروم طعم تحفه لازم تجربي الأكلة دي 100%

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كيفية عمل البطاطس باللحم المفروم بطرق جديدة، حيث تعتبر أكلة البطاطس باللحمة المفرومة من الأكلات الجميلة والشهية ومن المعروف أن ربة المنزل تحرص دائما علي تقديم الإبداعات في مطبخها ليتم رصد ذلك علي المائدة الخاصة بأسرتها لتسكن السعادة البيت وفي تلك المقال نتعرف علي كيفية عمل البطاطس باللحم المفروم. كيفية عمل البطاطس باللحم المفروم بطرق جديدة نتعرف علي طريقة أعداد وتحضير البطاطس باللحمة المفروم ويلزم توافر المقادير والمكونات التالية.

شوية ملح.

رشه فلفل.

كليو بطاطس يتم سلقها.

٤٠٠ جرام بسماط مطحون.

نصف كيلو لحم مفروم.

بيضتان.

معلقتين بقدونس مفروم.

بصلتين مفروم.

نصف كوب دقيق.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

شوية زبيب.

معلقتين كزبرة مفرومة. طريقة التحضير والعمل القيام بتسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف البصل، مع التقليب حتى يذبل. نضيف اللحم المفروم، مع التقليب حتى يتغير اللون، ثم نضع الكزبرة والملح والفلفل الأسود، على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى التطيب، واليكم طريقة عمل الكبسة السعودي. يتم تنزيل اللحم من علي النار، وتركها حتى يبرد في جانب، ثم يتم إضافة الزبيب، مع التقليب. بعدها يتم هرس البطاطس المسلوقة ، ثم نضيف الدقيق وبيضة واحدة والملح والفلفل، مع التقليب حتى يتم خلط المكونات، واليكم طريقة عمل الكسكس المغربي. القيام بتشكيل البطاطس على هيئة كرات، ثم نصنع فجوة بها، ويتم وضع حشوة اللحم والزبيب. يتم أعادة كرات البطاطس إلى شكلها مرة أخرى، والتأكد من أن اللحم مغطى، واليكم طريقة عمل المقلوبة. وضع كرات البطاطس بأسقاطها في البيض، ثم أخدها ووضعها في البقسماط. وأخيرا يتم التحمير للبطاطس في زيت غزير، حتى تأخذ اللون الذهبي من كافة الاتجاهات، ثم نقدمها ساخنة مع الخبز، ونذكركم بطريقة عمل الكفتة المشوية. عمل صينية بطاطس باللحم المفروم في الفرن المكونات:

ثلاث أكواب صلصة بشاميل جاهز.

كوبين جبنه موزاريلا.

خليط اللحم

نصف كيلو لحم مفروم.

معلقة كركم.

شوية ملح.

معلقتين زيت نباتي.

رشه فلفل اسود.

كوب ذرة.

نصف معلقة كزبرة مطحونة.

فصين ثوم مهروس.

بصلة مفرومة ناعمة.

خليط البطاطس.

نصف معلقة كمون.

ست ثمرات بطاطس مقشرة و مسلوقة.

رشه فلفل أسود.

شوية ملح، واليكم طريقة عمل الكفتة. طريقة العمل والتحضير يتم تجهيز خليط اللحم في وعاء، تسخين الزيت ليتم قلي البصل حتى يذبل.

القيام بإضافة الثوم و الخلط ليتم وضع اللحم وتشويحة حتى يبدأ بالتطيب. نضع الملح والفلفل الأسود والكزبرة والكركم للخلط. نضيف الذرة مع الخلط حتى التجانس للمكونات. علينا بتجهيز خليط البطاطس في قدر، ونهرسها. إضافة الملح والفلفل الأسود والكمون مع التقليب للمكونات حتى التجانس. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. علينا بوضع طبقة بسيطة من صلصة البشاميل في اسفل الصينية. نوزع خليط اللحم فوق البشاميل، ليتم تكوير خليط البطاطس على هيئة كرات متوسطة ومتساوية فوق اللحم. نصب الكمية الباقية من صلصة البشاميل فوق البطاطس. علينا بتوزيع جبن الموزاريلا على وش الصينية ليتم أدخالها إلى الفرن لـمدة نصف ساعة حتي يطيب الطبق ويشقر الجبن. إلى هنا وصلنا لختام شرح كيفية عمل البطاطس باللحم المفروم طعم تحفه لازم تجربي الأكلة دي 100%. عمر شويل - جدة كيفية عمل البطاطس باللحم المفروم طعم تحفه لازم تجربي الأكلة دي 100% - ثقفني

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