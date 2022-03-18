نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوصفة سهلة وبسيطة اصنعى لأطفالك الدوريتوس المقرمش فى المنزل وابعدى عن المواد الحافظة في المقال التالي

يعد الدوريتوس من أنواع المسليات اللذيذة، والتى يعشقها الكبار والصغار لطهمها الجميل المميز فهى تشبه كثيراً العيش المحمص، وهو عبارة عن عجينة يتم عملها من خليط من دقيق الذرة والدقيق العادى مضاف اليه الملح والتوابل التى تعطيه الطعم والنكهة الجميلة ويقلى فى الزيت، ويعتبر من انواع التسلية المفيدة والمغذية لما نعمله فى البيت وذلك علشان بيكون مضمون وبدون مواد حافظة، فهيا بنا متابعينا الاعزاء من خلال موقع ثقفني لنتعرف سوياً على مكونات وطريقة تحضير الدوريتوس المقرمش فى المنزل بالتفصيل. مكونات عمل الدوريتوس المقرمش يحتوى الدوريتوس المقرمش على مكونات بسيطة وغير مكلفة وكذلك صحية وآمنة للجسم لأنها جميعها طبيعية وهى كالتالي: كوب من دقيق الذرة الأصفر.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

١/٢ كوب من الماء.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب من الدقيق العادى.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الدوريتوس المقرمش فى المنزل سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى وقت قصير وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق الأبيض ودقيق الذرة بعد نخلهما جيداً. ثم نضيق عليهم باقى المكونات الجافة من الملح والبابريكا والكركم. نقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف عليهم ملعقتين الزيت ونقلب. بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الماء بالتدريج شوية شوية وممكن تحتاج العجينة ملعقتين من الماء او لا حسب ما تلم معاكى العجينة وتكون متماسكة وبدون تشققات مش طرية. نتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة بعد ذلك نقوم بتشكيلها للتسوية. نقوم بتقسيم العجينة الى نصفين ونأخذ النصف الأول ونفردها كويس بسمك رفيع جداً حتى تعطينا قرمشة أكثر. نحضر قطاعة مدورة ونقسم بها العجينة المفرودة الى دوائر. نجهز طاسة ونضعها على النار هادية شوية مش سخنة قوى ونضع الدوائر حتى نسويها شوي من الناحيتين زي عيش التورتيلا. نطلعهم من الطاسة ونضعهم فى طبق مغطى بفوطة نظيفة علشان مينشفش. بعد ما نخلص الكمية كلها نقطع الدوائر الى مثلثات كبير الحجم او صغيرة حسب الرغبة. نقليها فى الزيت على نار متوسطة حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح مع التقليب من الناحيتين. بعد ما نطلعها من الزيت نضيف عليها البهارات التى نفضلها سواء شطة أو بابريكا أو جبنة حسب الرغبة وبألف هنا وشفا. عمر شويل - جدة بوصفة سهلة وبسيطة اصنعى لأطفالك الدوريتوس المقرمش فى المنزل وابعدى عن المواد الحافظة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوصفة سهلة وبسيطة اصنعى لأطفالك الدوريتوس المقرمش فى المنزل وابعدى عن المواد الحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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