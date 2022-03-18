نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السمك المحشي بالخضروات والمشوي علي الفحم في المنزل في المقال التالي

طريقه عمل السمك المحشي بالخضروات والمشوي علي الفحم في المنزل بطريقه سهله وبسيطه حيث تعد وجبه الأسماك من الوجبات الرئيسية والمفضلة للعديد من الأشخاص والتي يمكن أن تقدم بجانب أنواع مختلفه من السلطة أو الارز حسب الرغبة وتختلف طرق التحضير للسمك حسب كل منزل حيث يفضل البعض تحضير السمك في الفرن أو الفحم أو استخدام الزيت في القلي. المقادير المطلوبة لعمل السمك المحشي بالخضروات سمك متوسط الحجم.

ملعقة كبيرة من بهارت السمك

2 ملعقه صغيره من الكزبرة والمستردة.

ملح حسب الزغبة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

بودرة الثوم مع البصل البودر.

ملعقه صغيره من البابريكا.

شطه حسب الرغبة.

ملعقه كبيره من الكمون.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

2 ملعقه صغيره من الكركم.

زيت.

ربع كوب من عصير الليمون.

5 فص من الثوم.

بصلة مقطعة.

الفلفل الحار.

2 حبه من البطاطس مقطعه.

كوب من البقدونس و الكزبرة. طريقة تحضير السمك المحشي بالخضروات نبدأ بتحضير وعاء ونضع به كل من بهارات السمك والكمون والكزبرة والكركم والزنجبيل مع الثوم والبصل والبابريكا والشطه والبصل المجفّف والملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا.

نحضر صينية الفرن ونقوم بوضع قطعة من الألومنيوم مع ملعقة كبيرة من البهارات ونصف كمية عصير الليمون ونصف كميّة الزيت وخلط المكوّنات جيدا.

نقوم بتتبيل السمك من الداخل والخارج قبل وضعه في الصينية بنصف كمية البهارات وبقية عصير الليمون والزيت.

نقوم بتحضير الحشو بوضع البصل مع الفلفل والبطاطس والبقدونس والكزبرة في طبق عميق مع البهارات ونقلبهم جيدا.

نضع الحشو في السمك مع التتبيله ثم نضع السمك في الصينيّة ثم نضيف القليل من الزيت على السمك.

يتم وضع صينيه السمك في الفرن لمدة لا تقل عن ساعة حتّى يتم الطهي جيدا. مقادير عمل السمك المشوي على الفحم سمك حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

3 ملاعق صغيره من الثوم المهروس.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

فص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الكمون

نصف ملعقه صغيره من البهارت المشكل.

2 حبه من الليمون.

ملح حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيره من الثوم المهروس.

كوب من البقدونس والكزبرة المفروم. طريقة تحضير السمك المشوي على الفحم نبدأ بغسل السمك جيدا ثم نحضر طبق كبير ونقوم بخلط البهارات من الثوم والملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات المشكلة وضعها على السمك من الجهتين.

ونضع السمك في الثلاجة لمدّة ساعة على الأقل في التتبيله مع البقدونس والكزبرة.

نقوم بحشو السمك بالتتبيلة المكونة مع رشه من عصير الليمون وضعها في الشبكة علي الفحم. عمر شويل - جدة السمك المحشي بالخضروات والمشوي علي الفحم في المنزل

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