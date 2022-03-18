بدون حناء أو صبغات كيميائية.. معجزة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

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وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض من الوصفات السهلة الطبيعية سريعة التحضير ومن الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستخدام لبعض المكونات مع الملح للخصول على معجون طبيعي صابغ للشعر يعزز من اللون الطبيعي ويقي من التكرار لظهور الشيب، وفيما يلي من تلك الفقرات نعرض أهم المقادير الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يزال الشيب تماما، مع بيان أهم الخطوات الأساسية لتحضير خليط الملح.
وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض
وصفة فعالة من الممكن من خلالها إزالة أي تواجد للشيب، وتعد من الخلطات سهلة التحضير والسريعة في مفعولها، ومن الممكن استخدام خليط الملح للتخلص أيضا من تقصف الشعر، كما أن خليط الملح يزيل أي بكتيريا قد تصيب فروة الرأس وبالتالي التخلص من القشرة والالتهابات.
مكونات خليط النشا المزيل لتجاعيد الشعر
من الممكن أن يتم استعمال الملح للحصول على أفضل تركيبة طبيعية تعمل على تلوين الشعر وإزالة أي أثر من آثار الشيب على الرأس فضلا عن تنعيم خصل الشعر وإزالة تجاعيدها، والتحسين من لون الشعر ولمعانه والتيسير من تصفيفه بالاستعانة بالمكونات الآتية:
- ملعقتان من الملح.
- ملعقة صغيرة زيت الزيتون.
- ملعقة عصير الليمون.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة زيت الخروع.
- ملعقة من مكون الدقيق.
- ملعقة من النسكافيه.
- ملعقة من الحناء.
طريقة التحضير للوصفة
من السهل التحضير لتلك التركيبة من خلال استعمال المكونات وتحضيرها بالخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال الفازلين وإذابته تماما.
- الخلط الجيد لمكون الفازلين بعد إسالته مع النشا والملح والتقليب يكون باستمرار وهذا ما يحدث تجانس تام بالخليط.
- إضافة بقية الزيوت الطبيعية مع الإضافة التدريجية للدقيق.
- الخليط لا بد من الإضافة للمكونات المتبقية تدريجيا سواء الحناء أو النسكافيه، ومن المفضل التقليب مدة حوالي دقيقتين للتخلص تماما من أي تواجد للتكتلات، ومن أهم الخطوات المتبعة للتطبيق هو تمشيط الشعر وإزالة أي تشابك على سطح الشعر.
- التطبيق لكمية الخليط بحيث تكون مغطية لكل خصلات الشعر.
- تطبيق الوصفة يكون نصف ساعة بعدها يتم غسل الشعر بشكل جيد باستعمال الماء الفاتر مع الغسول الطبيعي للشعر.
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