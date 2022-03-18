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عمل ساندوتش البطاطس السوري اللذيذ في المنزل خطوة خطوة، أن وجبة البطاطس في العيش السوري من أسهل وأسرع الوجبات في التحضير، كما أن ساندوتش البطاطس السوري من ألذ الوجبات التي يحبها الجميع سواء كبار أو صغار، كما أن تلك الوجبة من أكثر الوجبات المفضلة لدي طلبة الجامعات، فيمكن لكل الأمهات القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال متابعة خطوات عمل ساندوتش البطاطس السوري عبر موقعنا ثقفني الإلكتروني. مقادير عمل ساندوتش البطاطس السوري إحضار عدد 2 حبة من البطاطس كبيرة الحجم نقوم بتقشيرها وغسلها ثم القيام بتقطيعها إلي أصابع.

تجهيز كمية مناسبة من الملح حسب الرغبة.

إعداد كمية من الخل.

نحضر كمية من سلطة الثومية.

نأخذ كمية من الخيار المخلل ثم نقوم بتقطعه إلي شرائح.

نعد كمية من الكاتشب.

نأخذ كمية كبيرة من الزيت للقلي.

ممكن إحضار كمية من الجبن الموتزاريلا.

نحضر عدد من العيش السوري تناسب عدد الأفراد. طريقة القيام بتحضير الساندوتش في المنزل نحضر إناء كبير نسكب فيه كمية البطاطس الأصابع مع إضافة ماء وملح حسب الرغبة، مع إضافة كمية من الخل مقدارها ملعقة ونصف أو ملعقتين كبيرة. نقلب المحتويات معا ونتركهم علي جنب لمدة ربع ساعة علي الأقل. نجهز مقلاة كبيرة الحجم ونضع فيها كمية كبيرة من الزيت لقلي البطاطس. نترك المقلاة المضاف لها الزيت علي نار عالية حتي يسخن كمية الزيت. ثم نقوم بوضع كمية البطاطس في المقلاة ونتركها حتي تصبح نصف سوي، ثم نخرجها علي إناء كبير ونتركها تبرد. ثم نقوم بقلي البطاطس مرة أخري في زيت ساخن حتي تصبح مقرمشة. نقوم بجلب رغيف العيش السوري ونفرده وثني طرفة قليلا ثم ندهن طرف العيش بالثومية. نضع عليها القليل من كمية البطاطس ثم نضيف عليها شرائح الخيار المخلل. ثم إضافة القليل من الكاتشب وعليه كمية من جبن موتزاريلا، ثم ثني كلا الجانبين ثم يلف علي شكل رول، ونضعه في مقلاة مدهونة بالقليل من الزيت حتي يكون الساندوتش مقرمش. نكرر نفس الخطوات مع باقر الأرغفة الموجودة، ثم يقدم مع القليل من الثومية. عمر شويل - جدة عمل ساندوتش البطاطس السوري اللذيذ بالمنزل خطوة خطوة - ثقفني

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