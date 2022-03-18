الأطباء يحذرون فاكهة يمنع تناولها مع الموز توقف عنها فورا

الموز يعد من الفواكه سهلة الأكل و اللذيذة والمغذية، والتي لا يختلف على حبه العديد من الناس، ولكن في دراسة حديثة اقامتها احد منظمات الغذاء العالمية عن الموز تم اكتشاف تسببه ببعض الضرر لعدد من الأشخاص، وفي المقال التالي سنعرض لكم اضرار الافراط في تناوله وعواقب خلطه بعدد من الأطعمة الواجب عدم مزجه بها.

أضرار الإفراط في تناول الموز

يختلف معدل الأمان لتناول الموز من شخص لآخر فلا يمكن تحديد كمية معينة، وعلى الرغم من كونه من المكونات الطبيعية المغذية إلى أنه يجب معرفة مقدار احتياج الشخص من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاج الشخص إلى تناولها يوميًا، والإفراط تناول قد يؤدي إلى حدوث عدد من الآثار الجانبية مثل: الإسهال أو انتفاخ المعدة والغازات زيادة الوزن ضعف وظائف الخلايا العصبية والعضلية، يؤدي إلى تسوس الأسنان، الإصابة بالصداع النصفي، إرهاق الكلى والكبد بالجسم، قد يسبب الشعور بالنعاس كثيرا، ويجب الانتباه عند تناول الموز إلى: التأكد انه لن يسبب الحساسية، تفاعل الموز مع العقاقير الكيميائية.

الأطعمة التي يمنع تناولها مع الموز

هناك بعض الأطعمة الواجب عدم خلطها مع الموز لأنها قد تضر اكثر مما تنفع لذلك نقدم لكم تلك الأطعمة الواجب الابتعاد عنها، وهي: