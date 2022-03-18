احذر أضرار شرب الشاي الأخضر على الريق على معدة فارغة يوميا قد يعرض حياتك للخطر

يبدأ الكثير من الأشخاص يومهم بفنجان من الشاي على معدة فارغة قبل تناول وجبة الإفطار، وهذا يؤثر عليهم تأثير سلبي ويسبب أضرار بالغة تعود على جسم الإنسان، لذلك في هذه المقالة سنوضح لكم أهم المخاطر التي لا يعرفها الكثير من الناس، لذلك يتناول الأشخاص الشاي الأخضر على الريق خاصة الذين يعانون من مرض السمنة وهذا يساعد على تحسين التمثيل الغذائي، بالرغم عن ذلك يسبب آثار سلبية للجسم.

أضرار شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة

يسبب تناول الشاي الأخضر على الريق العديد من الأضرار، سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

شرب الشاي في الصباح على الريق يؤثر بشكل سلبي على تآكل الأسنان.

كما يؤدي إلى تزايد الحموضة بسبب تواجد البكتريا في الفم التي تسبب في تكسير السكر.

كذلك يسبب في تعطيل النظام المسؤول عن حرق الدهون، لأنه يؤدي إلى خلل في المواد الحمضية التي تتواجد في المعدة.

أيضا يؤدي إلى حدوث متاعب في جسم الإنسان، لأنه يتداخل مع الأنشطة الأيضية الطبيعية التي تتواجد بالجسم.

ما هي مكونات الشاي الأخضر؟

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات المزمنة التي تسبب أمراض خطيرة تصيب الإنسان منها مرض السرطان، لأن يحدث هذا المرض بسبب خلل في نمو هذه الخلايا، لذلك يتكون من البوليفينول الذي يساعد في تقليل تلك الالتهابات، يقلل من خطر إصابة جسم الإنسان بالعديد من الأمراض السرطان التي تتواجد في البنكرياس، والفم، والكلى، وغيرها.

كما يوجد به مادة الكاتيكين التي تساعد في تعزيز صحة الفم، يساعد أيضا على منع نمو البكتيريا، يحمي الأسنان من المشاكل التي تحدث لها منها التسوس، والتجاويف ويعطي رائحة للفم مميزة ونفسا منعشا.