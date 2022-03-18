نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود طري خبز التورتيلا والشاورما الشهي في المقال التالي

خبز الصاج من أنواع الخبز شامية الأصل، وتكون محببة جدًا لجميع أفراد الأسرة فهي تصلح لصنع عدد كبير من الساندويتشات، ومن أهم مميزاته هو أنه يمكن حشوه بالعديد من الحشوات سواء الحلوة كالنوتيلا، أو حشوات مالحة كالجبنة بأنواعها، ولكن مع انتشار المطاعم والحلويات تحاول الأمهات صناعته منزليًا للحفاظ على صحة وسلامة أفراد أسرتها لذلك نقدم لكم أفضل الوصفات لصناعة أنواع الخبز والتمتع بها في أي وقت. طريقة عمل خبز الصاج المكونات: دقيق.

سكر.

خميرة فورية.

ملح.

مياه دافئة.

زيت. خطوات تحضير خبز الصاج في البداية يجب نخل الدقيق أكثر من مرة.

في كوب نضع المياه الدافئة ثم الخميرة الفورية ونقلبهم جيدًا.

تترك للتفاعل.

إضافة السكر والملح على الدقيق ثم خليط الخميرة والتقليب جيدًا حتى تمام التجانس.

البدء بالعجن حتى تتماسك العجينة.

ترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن العشر دقائق.

تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة.

تترك الكرات الصغيرة لترتاح قليلًا.

في طاسة على النار نضع الكرة الأولى ثم نقوم بفردها.

عند اكتمال تحمير الوجه نقلبه على الوجه الأخر.

تكرار العملية في جميع العجينة حتى انتهائها. طريقة عمل خبز التوريتلا المكونات: دقيق.

مياه

سكر.

زيت.

ملح. خطوات تحضير خبز التوريتلا في وعاء نقوم بنخل الدقيق ووضع الزيت والملح.

باستخدام ملعقة نقوم بتقليب المكونات جيدًا.

حتى يتوزع الزيت مع الدقيق بالكامل.

إضافة المياه تدريجيًا.

بعد تشكل العجينة نقوم بتركها لترتاح لمدة لا تقل عن الخمسة عشر دقيقة.

تقطيع العجينة إلى ستة عشر كرة.

فرد كل كرة على حدة باستخدام عصا خشبية.

حيث أنه في طاسة على النار نضع العجينة.

كما أنه عند اكتمال تحمير أحد الأوجه نقلبه على الوجه الأخر.

تكرار العملية في جميع العجينة حتى انتهائها. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود طري خبز التورتيلا والشاورما الشهي - ثقفني

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