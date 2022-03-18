طريقة عمل الكوكيز الاصلي سهلة في الفرن وألذ كوكيز بالشوكولاتة

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طريقة عمل الكوكيز الاصلي، هو أحد أنواع الحلوى الشرقية، المنقولة من المطبخ الغربي، والتي يتم تحضيرها في المنزل مثل الجاهز، ويتميز الكوكيز بأنه يمكن تناوله كحلى شرقي بسيط، أو يمكنك تناوله مثل البسكويت، كوجبة جانبية مكملة للفطور، أو مع مشروب ساخن، يجدد يومك ويضفي إليه البهجة، كما يمكنك تحضير الكوكيز من أجل المناسبات، فإذا كان لديك حفل عيد ميلاد، فيجب عليك تحضير مخبوزات مقرمشة أو هشة، من أجل الأطفال حتى لا يتسخ المكان كثيرًا، بالإضافة إلى أن الكوكيز مشبع، وشهي ولذيذ المذاق، وتكون نظافته مضمونة بشكل أكبر، إذا ما قمت بتحضيره بنفسك في المنزل، وهناك أكثر من كيفية لتحضير طريقة الكوكيز الاصلي مثل؛ طريقة عمل الكوكيز الطري، أو طريقة عمل الكوكيز المقرمش، وكذلك الحصول على نتائج مذهلة في حال قمت بعمل، طريقة عمل الكوكيز مثل المحلات، أو طريقة الكوكيز بالشوكولاتة، وكذلك طريقة عمل الكوكيز بالنوتيلا، ويمكنك اتباع طريقة عمل كوكيز سهلة، مثل طريقة عمل الكوكيز منال العالم.
طريقة عمل كوكيز سهلة
المخبوزات والمقرمشات والبسكويت، كلها مخبوزات بسيطة وسهلة التحضير، يمكنك عملها في أي وقت والحصول على أفضل نتائج في منزلك، فإذا أردت طرقا لعمل مخبوزات مختلفة في منزلك، وليس الكوكيز فقط، فلا شك أن تجربة عمل الحلويات والبسكويت، تعد تجارب مذهلة وقوية، وتختبر مدى مهارتك في صناعة الحلويات المنزلية، مثل طريقة بسكويت شاي بالشوكولاتة، أو طريقة كوكيز الشاي الأصلي، وكذلك حلى كرات القهوة بالسميد، وطريقة عمل بسكوت القهوة، وغيرها الكثير من المخبوزات المقرمشة والطرية، سهلة التنفيذ وتكون مثل المخبوزات الجاهزة بالضبط.
طريقة عمل الكوكيز مثل المحلات
- ¾2 كوب من الطحين.
- كوب ونصف من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ½ ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- كوب واحد من الزبدة.
- حبة بيضة واحدة.
- كوب من حبيبات الشكولاتة.
طريقة الكوكيز بالشوكولاتة
- أحضري وعاء عميق، وضعي به السكر والزبدة والفانيليا مع البيض واخفقيهم جيدا.
- وعقب ذلك أضيفي الطحين والبيكنج بودر وقلبيهم معا.
- ثم ضعي خليط الطحين مع خليط البيض والزبدة، وذلك حتى تمام التجانس.
- وبعدها اسكبي كوب الشوكولاتة فوق الخليط السابق، حتى يتجانس مع المكونات.
- وبعد ذلك سوف يتكون لديك عجينة، قومي بتشكيلها على هيئة كرات صغيرة.
- وضعي كل كرة في صينية الخبز، المدهونة بالزبدة على ورق زبدة، مع الحرص على ترك مسافات بين القطع.
- وأخيرا أدخلي صينية الكوكيز إلى الفرن. المسخن مسبقًا عند درجة 180 درجة مئوية لمدة من 10 إلى 12 دقيقة.
- وبعد أن ينضج الكوكيز بالشوكولاتة، أخرجيه واتركيه حتى يبرد ثم قدميه لأطفالك.
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