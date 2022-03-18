طاجن الكفتة بالجبن الشهي في أسرع وقت

يحب الكثيرون عمل الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت في المطبخ. بسبب الاعمال اليومية المختلفة ومتطلبات الحياة المختلفة ، تحاول الكثير من الأمهات أن توازن بين الطعم الرائع . والطعام الغني بالمعادن والفيتامينات اللازمة للجسم. وفي نفس الوقت السرعة والسهولة. واليوم مع طاجن الكفتة بالجبن ، وهو وجبة غنية متكاملة يمكن تقديمها مع القليل من الأرز . وسيحبها الأطفال بشكل كبير للمزيج الرائع بين الكفتة والجبن.

مقادير طاجن الكفتة بالجبن الموتزاريلا

لعمل طبق اليوم من الكفتة والجبن على طريقة الشيف الرائعة منال العالم . نحتاج إلى القليل من المكونات الرئيسية اللازمة لعمل طبق اليوم وهي مكونات رئيسية وبعض التوابل الخاصة بالكفتة. وستختلف اليوم في إعتمادنا على كيس توابل كونور للكفتة والذي يضفي طعم جديد ومميز للكفتة. ولعمل طبق اليوم نحتاج إلى:

نصف كيلو من اللحم المفروم

حبة متوسطة من البصل المبشور

فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة من بهار كفتة كنور

ملح بمقدار ملعقة صغيرة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر

بابريكا بمقدار ملعقة صغيرة

كمون بمقدار ملعقة صغيرة

أوريجانو بمقدار ملعقة صغيرة

نعناع مجفف بمقدار ملعقة صغيرة

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت

لعمل الصلصة نحتاج إلى:

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت

فص من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة زنجبيل مهروس

أربع ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

حبة متوسطة من البصل المفروم

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسمر

كوبان من الماء

بابريكا بمقدار ملعقة صغيرة

نحتاج إلى جبن موتزاريلا مبشور وجبن شيدر مبشور.

طريقة عمل طاجن الكفتة بالجبن

نقوم بتثبيت الرف الأوسط في الفرن وتشغيل الفرن على 180 درجة مئوية. نقوم بإحضار طبق من الفخار متوسط الحجم، ونقوم بتجهيز الكفتة عن طريق خلط اللحم مع الثوم وكافة البهارات الخاصة بتتبيلة اللحم. ومن ثم نقوم بتشكيلها إلى كرات متوسطة الحجم.في مقلاة على النار نضيف السمن ونضع كرات الكفتة حتى تحصل على اللون الذهبي ومن ثم نقوم بوضعها في الطاجن ونحضر الصلصة في المقلاة ونقوم بخلط المكونات التي ذكرناها لعمل الصلصة ونضعها فوق كرات اللحم بالطاجن. ومن ثم نضع الجبن الموتزاريلا والشيدر وندخلهم الفرن لمدة عشر دقائق.