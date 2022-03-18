امرأة عجوز وصفت لي هذه الوصفة قضت علي الدوالي ولم يعد لها اثر بحبة طماطم واحدة

الدوالي من المشاكل التي تواجه كبار السن، ومنتشرة خاصة عند النساء لذلك يبحثن عن أفضل الطرق لعلاجها والتخلص منها نهائيًا، ومع التطور والتقدم الطبي والعلمي أصبحت هذه المشكلة ليس مشكلة على الاطلاق، ولكن العديد يقلق من الطرق الكيميائية والأدوية والاثار الجانبية التي قد تسببها، لذلك من خلال مقالنا التالي نقدم لكم وصفة طبيعية وسهلة للتخلص من الدوالي والآلمها ولكن يجب تنبيكهم إلى وجوب الاستمرار عليها.

وصفات لعلاج الدوالي

من المكونات الطبيعية والهامة في علاج الدوالي، والتخلص منها بشكل نهائي هي مكون الطماطم بشتى طرق استخدامها لما لها من فوائد عظيمة على الجسم، ويمكن التمتع بفوائد الطماطم من خلال الطرق الاتية:

الطماطم:

عصير الطماطم

بعد غسل الطماطم جيدًا وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

وضعها في الخلاط الكهربائي وإضافة بعض المياه.

شرب العصير مرة أو مرتين يوميًا.

الطماطم كدهان موضعي

بعد تقطيع الطماطم وعصرها باليد دون أي إضافات.

يمكننا وضعها كدهان موضعي على المناطق المصابة بالدوالي مرة يوميًا.

تكرار هذه الوصفة لمدة لا تقل عن ستين يوم وانتظار النتائج.

فوائد الطماطم عامة