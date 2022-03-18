نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امرأة عجوز وصفت لي هذه الوصفة قضت علي الدوالي ولم يعد لها اثر بحبة طماطم واحدة في المقال التالي
الدوالي من المشاكل التي تواجه كبار السن، ومنتشرة خاصة عند النساء لذلك يبحثن عن أفضل الطرق لعلاجها والتخلص منها نهائيًا، ومع التطور والتقدم الطبي والعلمي أصبحت هذه المشكلة ليس مشكلة على الاطلاق، ولكن العديد يقلق من الطرق الكيميائية والأدوية والاثار الجانبية التي قد تسببها، لذلك من خلال مقالنا التالي نقدم لكم وصفة طبيعية وسهلة للتخلص من الدوالي والآلمها ولكن يجب تنبيكهم إلى وجوب الاستمرار عليها.
وصفات لعلاج الدوالي
من المكونات الطبيعية والهامة في علاج الدوالي، والتخلص منها بشكل نهائي هي مكون الطماطم بشتى طرق استخدامها لما لها من فوائد عظيمة على الجسم، ويمكن التمتع بفوائد الطماطم من خلال الطرق الاتية:
- الطماطم:
عصير الطماطم
بعد غسل الطماطم جيدًا وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.
وضعها في الخلاط الكهربائي وإضافة بعض المياه.
شرب العصير مرة أو مرتين يوميًا.
الطماطم كدهان موضعي
بعد تقطيع الطماطم وعصرها باليد دون أي إضافات.
يمكننا وضعها كدهان موضعي على المناطق المصابة بالدوالي مرة يوميًا.
تكرار هذه الوصفة لمدة لا تقل عن ستين يوم وانتظار النتائج.
فوائد الطماطم عامة
- تعمل الطماطم على الحد من الإصابة بظهور أوردة ضارة بالجسم.
احتواء الطماطم على الليكوبين يساعد على جعلها تتركز في الخلايا وتحسن من الوظائف.
- كما تساهم الطماطم في منع السموم من الدخول إلى الجسد.
- وايضا يساعد الطماطم في خفض معدلات الكريسترول في الدم.
- ومن ضمن الفوائد أيضا هي أنها تساعد الطماطم على تحسين وظائف الجهاز الهضمي كالكلى والكبد.
- كما أنه تعمل الطماطم على الوقاية من الاصابة بالسرطان.
- كما أنه من أهم فوائد الطماطم قدراتها على حماية القلب وإبطاء تصلب الشرايين.
- بالإضافة إلى ذلك تعمل الطماطم على تثبيت مستوى ضغط الدم في الجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امرأة عجوز وصفت لي هذه الوصفة قضت علي الدوالي ولم يعد لها اثر بحبة طماطم واحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.