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طريقه عمل لانشون الدجاج والبسطرمه في المنزل بطريقه سهله التحضير وصحيه وبمكونات بسيطه موجوده في كل مطبخ حيث يعد أطباق لانشون والبسطرمه من الوجبات الرئيسية التي يمكن أن تقدم في الفطور أو العشاء كما تعد من اشهي والذ الأطباق للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار. المقادير المطلوبة لعمل البسطرمة عرق من اللحم البقري.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقه صغيره من الكمون.

3 ملاعق كبيرة من الحلبة.

نصف ملعقة صغيره من الشطة.

3 ملعقة كبيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من كبابة صيني.

3 فص ثوم مفروم.

ملح خشن.

خيط مطبخ قماش. طريقه تحضير البسطرمه نبدأ بغسل عرق اللحم بالماء جيدا ثم ينشف بورق المطبخ ثم نضع خيط المطبخ حول عرق اللحم.

نحضر وعاء كبير ونضع اللحم مع الملح الخشن لمده لا تقل عن اربع أيام تقريبا ثم يرفع اللحم ويغسل بالماء وترك حتي يصفي الماء جيدا.

يلف اللحم بالقماش ثم يوضع في وعاء ويغطي بلوح خشبي ويغير القماش كل 12 ساعة تقريبا لمده يومين.

نضع اللحم في مكان بارد وجاف لمدة لا تقل عن ثمانيه أيام أو حتى يجف اللحم.

نقوم بخلط الحلبة والبابريكا والملح والفلفل والكمون والشطة والكبابة الصيني والثوم المفروم جيدًا حتى يمتزج الخليط ثم نضيف القليل من الماء ونقلب حتى يصبح القوم سميكا.

نحضر طبق كبير ونضع اللحم ويغطي بالخليط ويعلق لمده لا تقل عن تسعه أيام تقريبا ثم يوضع في مكان بارد. مقادير عمل لانشون الدجاج صدور دجاج مخليه ومقطعه.

2 حبه من البيض.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقه صغيره من الشطه.

2 ملعقة كبيرة نشا. طريقة تحضير لانشون الدجاج نبدأ بخلط كل من صدور الدجاج مع البهارات في الخلاط الكهربائي.

نضع الخليط في 2 صينية الفرن ويتم فردها جيدا بحيث يكون طبقة رفيعة.

تغطي كل صينية بورقة الزبدة من الداخل علي الخليط حتي لا يجف.

نضع الصينية في الفرن لمده عشر دقائق تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه.

ترفع طبقه لانشون وهي ساخنه وتوضع في الثلاجة حتي تصبح جاهزه للتقديم. عمر شويل - جدة طريقه عمل لانشون الدجاج والبسطرمه في المنزل

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