انسي بقي انك تسلقي المعكرونه ثاني بعد هذه الطريقة لن تطبخي معكرونه بالطريقة العادية مرة أخرى

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طريقة عمل المكرونة المبكبكة من أبرز الأطباق في المطبخ الليبي فالمبكابة لذيذة وسهلة التحضير عادة ما يتم تحضير المبكبة باللحم أو قطع الدجاج، يشبه تحضير وطعم المبكبكة التقليديين الأطباق المكسيكية المعروفة بالمعكرونة والمرق وصلصة الطماطم فضلاً عن أطباق المعكرونة التركية التقليدية وحساء الطماطم.
المعكرونة المخبوزة من الأطباق الشهية التي تشتهر بها ليبيا وتنتشر في العديد من الدول العربية الأخرى دعنا نتعرف أدناه على الطرق المختلفة لعمل مكرونة المبكبكة باللحم والدجاج بالإضافة إلى الوصفات الأخرى التي تعتبر من أكثر الأطباق اللذيذة التي لا يمكنك الاستمتاع بها إلا إذا كانت ساخنة.
طريقة عمل المكرونة المبكبكة
المقادير تتكون من:
- ½ كيلو مكرونة قلم أو قواقع.
- ½ كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة جدًا (أو صدور دجاج مقطعة، أو لحم مفروم).
- 2 ثمرة بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
- بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
- 2 فص ثوم مهروس.
- قرن فلفل حار (حسب الرغبة).
- 6 أكواب ماء.
- ½ 1 كوب عصير طماطم طازج ومصفى.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- ملعقة صغيرة كاري.
- ½ ملعقة صغيرة زنجبيل باودر.
- ½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- ملح وفلفل أسود.
خطوات تحضير المكرونة المبكبكة
- على نار متوسطة سخني الزيت والزبدة معًا ثم أضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق.
- نضيف البصل ونقلب مع اللحم حتى تذبل ثم نضيف الثوم وقلبي.
- يضاف عصير الطماطم والزنجبيل والكاري والتوابل والصلصة ويقلب المزيج.
- نضيف الماء ونترك اللحم ينضج ثم نضيف البطاطا والمعكرونة والملح والفلفل الأسود ونقلب المزيج.
- غطي المزيج واطهيه على نار خفيفة حتى تنضج المعكرونة والبطاطس.
- رتبي المبكبكة في طبق وزيّنيها بأوراق البقدونس.
طريقة عمل مبكبكة بالجمبري
المقادير تتكون من:
- كيلو من المكرونة.
- نصف كيلو من الجمبري المقشر.
- بصلة.
- ثوم مفروم.
- 3 ثمرات من الطماطم.
- صويا صوص.
- خل.
- ملح و فلفل أسود.
- كزبرة.
- كمون.
خطوات تحضير مبكبكة بالجمبري
- في مقلاة على النار أضيفي الدهن والزبدة ثم اقلي البصل والثوم.
- أضيفي الجمبري وقلبي حتى يتلون.
- تضاف الطماطم المبشورة وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
- يُضاف الكزبرة والكمون ويُقلب المزيج ويُضاف الخل وصلصة الصويا ويُقلب على نار خفيفة.
- نسكب الماء الساخن عليها وعندما تغلي نضيف المعكرونة ونغلي المكونات حتى تنضج تماما.
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