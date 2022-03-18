وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق المصاحب لتغير فصول السنة

تغير فصول السنة هي فترة تزداد فيها حالات الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها بالتهاب الحلق والحنجرة ومنه ما يكون التهاب حاد أو مزمن ويكون الالتهاب الحاد ناتج من الإصابات الفيروسية بنسبة كبيرة وفي بعض حالات الإصابة المتكررة بالتهاب الحلق واللوزتين يلجأ البعض إلي استئصال اللوزتين وهذا لا ينصح به مطلقا وذلك لأن اللوزتين تعتبر جهاز المناعة الأول في الجسم ولها العديد من الفوائد التي خلقها الله عز وجل من أجلها ولكن يمكن الوقاية والتخلص من التهاب الحلق بطرق بسيطة جدا وسهلة وهذا ما سوف نذكره في هذا المقال .

أعراض احتقان الحلق

جفاف الفم والحلق .

وجود ألم في الحلق .

وجود صعوبة في البلع .

بحة أو حدة في الصوت .

عدم القدرة علي طرد البلغم .

طرق علاج احتقان الحلق

الحرص علي تناول ملعقة من عسل النحل يوميا في الصباح .

عمل غرغرة من الماء الدافيء والملح .

عمل غرغرة من الماء وصودا الخبز .

عمل غرغرة بالماء المضاف إليه ملعقة من خل التفاح .

عمل غرغرة بالليمون ثلاث مرات يوميا وهي طريقة فعالة جدا لعلاج التهاب واحتقان الحلق حيث من المعلوم أن الفيروس المسبب للالتهاب يموت في الوسط الحمضي ويستمر علي هذه الوصفة لمدة ثلاثة أيام وينصح خلال هذه الفترة بالامتناع عن تناول السكر الأبيض وعدم أضافته للمشروبات ويمكن استعمال هذه الوصفة للأطفال الصغار الذين لا يقدر ون علي عمل الغرغرة عن طريق وضع عصير الليمون في سرنجة ونشر عصير الليمون بالتدريج مع الحذر في الحلق الملتهب للطفل .

مشروبات طبيعية لعلاج التهاب واحتقان الحلق

هناك العديد من المشروبات الدافئة التي تحتوي علي مضادات طبيعية مثل

مشروب البابونج .

مشروب النعناع .

مغلي الحلبة .

نصائح عامة للوقاية من التهاب واحتقان الحلق