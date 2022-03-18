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طريقة عمل المنين بالعجوة من أسهل الطرق الممكنة، وسوف نوضحها لكم بالمكونات والمقادير المضبوطة، من خلال هذه المقالة حتى تتمكن كل ربة منزل من عمل المنين في المنزل مثل الجاهز تماما، حيث يعد المنين من أشهى الوصفات والمخبوزات التي يتم خبزها وتناولها في وجبة الفطور، وتعد من أشهى وأطيب مخبوزات عيد الفطر المبارك، كما يفضل تناولها الكثير من الأشخاص. المقادير والمكونات مقدار 2 كوب من الطحين. (الدقيق)

مقدار نصف كوب من السمن.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

عدد 2 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

مقدار ربع كوب من الماء الدافئ.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

ملعقة صغيرة من الشمر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السمسم.

مقدار مناسب من العجوة يكفي للحشو.

بيضة لتلميع الوجه.

مقدار نصف كوب من السمسم لتزيين الوجه. طريقة عمل المنين بالعجوة في خطوات نقوم بوضع السمن على النار حتى تذوب. ثم نقوم بإحضار وعاء مناسب ونخلط به كلا من الماء الدافئ والسكر والخميرة الفورية، ومن ثم نتركهم قليلا جانبا. نخلط كلا من الشمر واليانسون والسمسم مع الطحين، ومن ثم نقوم بإضافة السمن المغلي عليهم. نقوم بخلط كافة المكونات حتى تمتزج مع بعضها، ومن ثم قومي بترك الخليط حتى يبرد قليلا، قبل خطوة إضافة الماء مع الخميرة. ضيفي إليه كلا من الماء والخميرة واللبن، ومن ثم قومي بعجنهم جيدا معا باليد أو باستخدام العجان الكهربائي، حتى تأخذ العجينة القوام المناسب، ومن ثم نقوم بتغطية العجين بإحكام وتركه في مكان دافئ حتى يرتاح ويختمر. نختبر العجينة، وبعد أن تختمر، نحضر ورقتين من ورق الزبدة، ونضع بينهم العجين، ومن ثم نقوم بفرد العجين. ومن ثم نقوم بفرد العجوة بين ورقتين من الزبدة. بعد ذلك نقوم بإضافة العجوة على العجينة بعد فردها، ومن ثم قومي بلفهم على شكل رول. قومي بتقطيع رول العجين بالعجوة بالسكين. احضري قالب التسوية، وقومي بقص كرات العجين بالسكين ومن ثم قومي برصها في القالب، ودهن الوجه بالبيض. ومن ثم قومي بتزيين الوجه بالسمسم، ثم ادخليها فرن مسبق التسخين، على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتى تمام النضج. عمر شويل - جدة طريقة عمل المنين بالعجوة في خطوات بالمقادير - ثقفني

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