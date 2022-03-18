حضري الكيك النايتي في المنزل بنفسك بمكونات بسيطة في متناول الجميع

يعتبر الكيك النايتي ، من أشهي وألذ أنواع الكيك، لأن ألوانها جميلة وخصوصاً مع مربي الفراولة، وهو عبارة عن كيك محشو بأي نوع من المربي علي حسب الرغبة، وبالإضافة إلي أنه يبقي طرياً لفترة طويلة، يقبل علي تناوله الكثير من الكبار والصغار وخصوصاً الأطفال، لأن له مذاق لذيذ جداً ومختلف عن باقي أنواع الكيك، يمكن تقديمه إلي الأطفال في الصباح علي الإفطار بجانب الحليب، ويقبل علي تناوله الأطفال كثيراً، لذلك تبحث دائماً الأمهات علي طريقة بسيطة وسهلة لتحضيره في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج لضمان صحة أسرتها، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة جداً لعمل الكيك النايتي في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الكيك النايتي

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير هذا الكيك الشهي وهي كالتالي:-

2 كوب من السكر.

3 حبات من البيض.

3 أكواب وربع من الدقيق.

ثلاثة أرباع كوب من السمنة.

كوب ونصف من الحليب.

معلقة صغيرة من بكينج بودر.

2 معلقة كبيرة من الكاكاو.

للحشو:-

مربي فراولة.

طريقة التحضير

من هنا سوف نقدم لكم خطوات بسيطة لتحضير الكيك النايتي في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

قومي أولاً بنخل الدقيق مع بكينج بودر ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي، وأضيفي الحليب والسمن والسكر والبيض، ثم أخفقي المكونات لمدة 5 دقائق جيداً. ثم أضيفي الخليط السابق إلي الدقيق وقلبي المكونات جيدا،ً بالمضرب اليدوي حتي تحصلي علي خليط رخو متجانس. بعد ذلك اخلطي الكاكاو مع أربع ملاعق كبيرة، من خليط الكيك ثم ضعيها في كيس حلواني. ثم قسمي عجينة الكيك إلي صينيتين بقطر ست وعشرين سنتيمتراً، بعد كدة زيني إحدي الصينيتين بخليط الكاكاو. بعد كدة أخبزي الكيك في فرن ساخن، علي درجة حرارة 190 مئوية، لمدة 25 دقيقة حتي تنضج. ثم قومي بإخراج الصواني من الفرن واتركيها تبرد جانباً، ثم ضعي أول طبقة من الكيك في طبق مناسب. بعد ذلك وزعي المربي فوقه، ثم ضعي الطبقة الثانية من الكيك، ثم ضعي في الثلاجة قبل التقديم، ثم يقدم بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-