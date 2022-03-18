نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة المحلات اعملي الكنافة بالقشطة الكدابة في البيت بمقادير مظبوطة 100% في المقال التالي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة، الكنافة من الحلويات الشرقية التي تمتاز بشعبية كبيرة وتقدم فى جميع المناسبات والمواسم وتعد ضمن قائمة الحلويات الرئيسية التي تقدم فى شهر رمضان بعد الفطار مع المشروب المفضل، وتتميز الكنافة بأنها يمكن إعدادها بأكثر من طريقة وأكثر من حشوة تضيف لها مذاق شهى ورائع وتتصدر صينية الكنافة بالقشطة أنواع الكنافة التي توضع على المائدة فى الليالي الرمضانية لطعم القشطة الجذاب مع الفستق الحلبي الذي لا يمكن مقاومته، لذلك نقدم فى الأتي طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكذابة فى المنزل بأبسط المكونات وبمذاق أحلى من الجاهز. طريقة عمل الكنافة الكدابة نصف كيلو كنافة.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب سمن.

نصف لتر حليب.

كوب قشطة.

3 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب شربات بارد. مقادير الشربات 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

نصف ملعقة عصير ليمون. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الكدابة احضري إناء ضعي به الحليب وأضيفي عليه النشا وقلبيهم على البارد جيدا حتى يذوب النشا وتتفادى وجود أي تكتلات.

ارفعي الإناء على النار واستمري فى التقليب حتى يثقل القوام ثم أضيفي القشطة والفانيليا وقلبي المكونات معا وعندما تحصلي على القوام المناسب ارفعي المكونات من على النار واتركيها حتى تبرد.

احضري وعاء عميق ضعي به الكنافة بعد فركها ثم أضيفي السمن عليها بعد تسيحها على النار وتصبح دافئة وافركي الكنافة مع السمن معا حتى تتغلف جميع شعيرات الكنافة بالسمن وأضيفي عليها السكر البودر وقلبيهم معا جيدا.

احضري صينية فرن وادهنيها بقليل من السمن السائح ثم ضعي بها طبقة من الكنافة ووزعي عليها طبقة من القشطة الكدابة ثم ضعي عليها الطبقة الأخرى من الكنافة واضغطي عليها جيدا حتى يتساوى وجه الكنافة ثم وزعي عليه قليل من السمن السائح.

ادخلي صينية الكنافة إلى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية على الرف الأوسط.

اتركيها فى الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي المميز من جميع الجوانب.

اخرجي الكنافة من الفرن ووزعي عليها الشربات مباشرة وهى ساخنة ويمكنك تزيين الوجه بالقليل من الفستق الحلبي وتقدم. عمر شويل - جدة على طريقة المحلات اعملي الكنافة بالقشطة الكدابة في البيت بمقادير مظبوطة 100% - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على طريقة المحلات اعملي الكنافة بالقشطة الكدابة في البيت بمقادير مظبوطة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.