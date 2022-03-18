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عمل بوريك السبانخ بالفراخ والجبن اللذيذة، إن أكلة بوريك السبانخ بالفراخ تعتبر أكلة أصلها تركي فإنها مفيدة للجسم، فإن تلك الوجبة تعتبر من أكثر الأكلات الغنية بجميع العناصر الغذائية من بروتين وحديد وغيرهم، حيث أن بوريك السبانخ وجبة صحية يمكن صنعها بالفراخ أو اللحم المفروم، يجب علي كل أم متابعة موقعنا ثقفني للاستفادة من الوجبات الصحية، فغن الموقع سوف يذكر مقادير وخطوات عمل الوجبة بالتفصيل. مقادير عمل بوريك السبانخ بالفراخ إحضار كمية نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم ثم فرمها ناعمة باستخدام الكبة.

تجهيز كيلو من سبانخ مغسول ونظيف ثم تقطيعها إلي قطع صغيرة.

نعد عدد واحد لفة جلاش.

نحضر بصلة كبيرة الحجم ثم نفرمها، وفص من الثوم كبير مفروم.

إعداد كمية من الزبادي مقدارها نصف كوب، ونأخذ من الزبدة المذابة كمية قدرها نصف كوب.

نأخذ من البيكنج باودر مقدار ملعقة واحدة كبيرة.

الملح حسب الرغبة.

إحضار تشكيلة من الجبن كالتالي: جبن شيدر، جبن موزاريلا، جبن كريمي.

كمية قدرها ربع ملعقة ن الفلفل الأسود.

استخدام كمية قليلة من بشر جوزة الطيب. خطوات تحضير وجبة البوريك اللذيذة نحضر مقلاة كبيرة ونضعها علي النار مع إضافة القليل من الزبدة. إضافة جميع قطع صدور الدجاج المخلية والمفرومة أو المقطعة صغيرا مع تقليبها جيدا. نضع عليهم كمية البصل المفروم وتقليبهم معا حتي يذيل البصل. ثم نضيف كمية السبانخ ومعها الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة، ونقوم بتقليل محتويات المقلاة مع بعضها باستمرار حتي تجف كمية المياه الموجودة. نقوم بغلق النار ونترج الحشو يبرد ثم نسكب عليها جميع أنواع الجبن المتوفرة. نمزج المحتويات جيدا مع بعضها، نحضر صنية للفرن وندهنها بالزبدة المذابة ونتركها في أي جنب. ثم نحضر وعاء أخر صغير نضع به الزبدة ومعها الزبادي ونقلبهم مع بعضهم جيدا. نقوم بإحضار لفة الجلاش ونأخذ ثلاث ورقات من الجلاش وندهن كل طبقة بخليط الزبدة والزبادي، ثم ندهن الجزء الحلوي من الطبقة والجز السفلي نضع فيه الحشو ويلف رول نضعه في الصنية. نكرر تلك الخطوة مع باقي الكمية ثم ندهن سطح الجلاش في الصنية بالخليط ثم ندخله الفرن. عمر شويل - جدة عمل بوريك السبانخ بالفراخ والجبن اللذيذة بالخطوات - ثقفني

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