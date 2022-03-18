مقلوبة اللحم بالباذنجان أسرع وألذ طبق في العزومات

مقلوبة اللحم بالباذنجان، من ألذ وأغني الوجبات الرئيسية وهي وجبة متكاملة تحوى كافة المواد والمعادن المطلوبة.وتعتبر من أسهل الوجبات أيضا حيث يتم عملها في قدر واحد على النار ومن ثم يتم قلب القدر في الطبق الرئيسي. لتصبح بشكل مميز ورائع ومحبب للجميع. ويفضل أن يتم تناولها مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة أيضا.واليوم سنشرح لكم خطوات عمل مقلوبة اللحم بالتفصيل وأهم البهارات التي يجب أن تكون بالمقلوبة حتى تضفي الطعم الرائع.

مكونات مقلوبة اللحم بالباذنجان

لعمل طبق اليوم نحتاج إلى بعض المكونات الرئيسية التي لا غنى عنها في المقلوبة. وبالطبع الباذنجان هو المكون الرئيسي لأي مقلوبة سواء كانت مقلوبة لحم أو مقلوبة باذنجان.واليوم سنستعرض مع حضراتكم خطوات ومكونات المقلوبة وكافة أسرارها مع مطبخ منال العالم. والطاهية العربية التي دائما ما تبدع بالكثير من الأطباق والوجبات اللذيذة. ولعمل طبق مقلوبة اللحم بالباذنجان اليوم نحتاج إلى:

حبة كبيرة من الباذنجان المقلي المقطع إلى شرائح سميكة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة

رأس زهرة متوسطة مقطعة إلى زهرات صغيرة

ثلاث حبات من الفلفل الألوان المقطع إلى شرائح مقلية

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقتان صغيرتان من الكركم

ملعقة ونصف صغيرة من الكزبرة

ملعقة ونصف صغيرة من القرفة

هيل مطحون بمقدار ملعقه ونصف صغيره

فلفل أسمر بمقدار ملعقة ونصف صغيرة

كمون بمقدار ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة من البهار العربي

حبة متوسطة من الطماطم المقطعة شرائح

كيلو إلا ربع لحم مسلوق مقطع

أربع أكواب من مرق اللحم

ملعقتان صغيرتان من الملح

ثلاث فصوص من الثوم المهروس

كيلو من الأرز البسمتي

طريقة عمل مقلوبة اللحم بالباذنجان

في قدر واسع على النار نقوم بوضع زيت الزيتون ومن ثم نضع الباذنجان وفوقة الزهرات. أضيفي ملعقة من الكركم، ملعقة من الهيل، ملعقة من القرفة، ملعقة من الفلفل الأسمر، ملعقة من الكزبرة والبهار العربي.ومن ثم نقوم بتوزيع شرائح الطماطم.نضع بعدها طبقة من اللحم وطبقة من الفلفل الألوان. نضيف المرقة ومن ثم باقي البهار والثوم ونضع الأرز فوقهم.نضعهم على نار عالية إلى أن يستوي الأرز ثم نتركه يهدأ قليلا بنار منخفضة ونقوم بتقديمه في الطبق الرئيسي عن طريق قلبه.