نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيش البكاكين الفلاحي أطيب عيش لسحور رمضان في المقال التالي
عيش البكاكين الفلاحي من ألذ وأشهر أنواع المخبوزات والمعجنات الطرية بالأرياف المصرية وخاصة بالوجه البحري، ويختلف عن باقي أنواع الخبز حيث يتم تحضيره بمكونين أساسيين وهما اللبن والسمن لتحصلي على خبز طري جداً بطعم مميز، ويعتبر من المخبوزات البسيطة والسريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة حيث تتوفر مكوناته البسيطة في مطبخك، ويمكننا تقديم الخبز مع جميع أنواع الأكلات، كما يمكن تقديمه في سحور رمضان فهو خفيف جداً ويساعد على الشعور بالشبع أثناء ساعات الصيام الطويلة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل عيش البكاكين الفلاحي أطيب عيش لسحور رمضان بمكونات بسيطة وغير مكلفة.
مكونات عيش البكاكين الفلاحي
تتوفر مكونات عيش البكاكين الفلاحي اللذيذ في مطبخك ولا نحتاج لتحضير الخبز سوى بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:-
- 3 أكواب من الحليب الدافئ (750 جرام).
- كوب من السمنة المذابة (120 جرام).
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية (15 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة سكر (40 جرام).
- ملعقة صغيرة من الملح (7 جرام).
- كيلو ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
طريقة التحضير
طريقة تحضير عيش البكاكين الفلاحي سهلة وبسيطة وتتم بالخطوات التالية:-
- في إناء عميق نضع ثلاث أكواب من الحليب الدافئ وملعقتين كبار من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح وكوب من السمنة ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كيلو ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- نقسم العجينة إلي كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق وتغطي بكيس بلاستيك وتترك لمدة 10 دقائق.
- ثم نفرد كرات العجين على شكل دائرة، ثم نغطي الخبز ونتركه لمدة 10 دقائق قبل الخبز.
- ثم اخبزي العيش في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة عالية حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج نخرج العيش من الفرن ونضعه على قطعة قماش نظيف حتى يبرد ثم نقدم بألف صحة وعافية.
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