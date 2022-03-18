سحر مفعول الخميرة لتبييض الوجه ونفخ الخدود طبيعياً لوجه جميل وجذاب

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عمر شويل - جدة كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة، يعتبر كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة من الكريمات التي تعمل على حل الكثير من مشاكل البشرة وتمده بالحيوية، كما أنه يساعد على مد البشرة بالترطيب والكولاجين المناسب ويوجد للخميرة الكثير من الفوائد، وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة لتحضير كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة في المنزل الذي يؤدي نفس نتيجة منتجات العناية بالبشرة الجاهزة، ويوجد أيضاً الكثير من الوصفات التي يتم استخدامها لنفخ الخدود ومن أهم هذه الوصفات هي كريم الخميرة البيرة مع الزبادي والعسل.

كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة

لإعداد كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة في المنزل يجب اتباع الخطوات التالية، وهذه الخطوات عبارة عن:

عدد ٢ معلقة كبيرة خميرة بيرة.

عدد ٢ معلقة زبادي طبيعي.

٣ كبسولات فيتامين أ.

عدد ٢ معلقة عسل نحل ابيض.

معلقة كبيرة ماء ورد.

طريقة التحضير:

أولاً يجب وضع جميع المكونات في إناء ونقوم بتفريغ كبسولات على المكونات ثم بعد ذلك نقوم بخلطهم جميعاً بطريقة جيدة حتى نحصل على التجانس المطلوب.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار علبة بغطاء وتفرغ فيها الخليط السابق لكي نحافظ عليه حتى تستخدم مرة أخرى.

يجب استعمال هذا الخليط من مرتين الي ثلاث مرات يومياً حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

طريقة استخدام كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة

لاستعمال وصفة الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة بطريقة صحيحة وناجحة للحصول على بشرة صافية وخدود منتفخة يجب اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

أولاً يجب القيام بوضع القليل من الكريم على الوجه أو على ألأيد.

ثم بعد ذلك نقوم بتدليك الكريم بحركات دائرية بسيطة مثل المساج لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ثم نقوم بترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتشرب البشرة الكريم بشكل كامل.

وفي النهاية نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر بطريقة جيدة، ويجب استعمال الكريم من مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

لكي نحصل على نتائج مرضيه وبشرة فاتحه وخدود منتفخة يجب اتباع الخطوات هذه بطريقة جيدة.

كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة

يوجد الكثير من الفوائد للخميرة لمعالجة البشرة من العديد من المشاكل، حيث تعمل الخميرة على شد الوجه والتخلص من آثار الحبوب، كما أن الخميرة تعمل على حل مشكله تصبغات الوجه لأن الخميرة تقوم بقتل الميكروبات وتساعد على شد الترهلات أيضاً، وفي هذا المقال قدمنا لكم طريقة عمل كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة.