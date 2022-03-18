مقشر القهوة الرهيب لتبييض وتفتيح البشرة وتقشير الجلد الميت والبقع الغامقة نهائيا

مقشر القهوة لتفتيح البشرة، يوجد الكثير من الاستخدامات للقهوة ومنهم أيضاً استخدام القهوة لتقشير البشرة لكي تجعلها ناعمة أكثر وتساعد أيضاً في التخلص من التورم والانتفاخ الذي يوجد في البشرة، مما يجعل القهوة مثالية للاستخدام في وقت الصباح وتعتبر القهوة أيضاً مادة تساعد في قبض المسامات وتعمل على التخلص من الزيوت الكثيرة التي توجد في البشرة، ويساعد تقشير القهوة في إزالة جلد البشرة الميت.

مقشر القهوة لتفتيح البشرة

مقشر القهوة تبحث الكثير من النساء عن طريقة لإعداده في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من المحلات، وسوف نتعرف في عن طريقة عمل مقشر القهوة وهو ومكوناته كالاتي:

عدد ٣ ملاعق كبيرة من القهوة.

عدد ٢ معلقة كبيرة من زيت نباتي.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع مقدار القهوة في وعاء ثم نضيف إليه معلقتين من زيت الزيتون او زيت جوز الهند او زيت بذر الكتان أو نستخدم زيت النخيل، ولكن استخدام زيت الزيتون يساعد في غلق مسام البشرة.

يفضل استخدام زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا او استخدام زيت الأفوكادو إذا كانت البشرة دهنية ومعرضة لحب الشباب. إذا كانت البشرة جافة نقوم باستخدام زيت الأفوكادو واللوز الور وزيت الأرغان. إذا كانت البشرة عادية نستخدم لها زيت الأرغان وزيت الجوجوبا وزيت بذر العنب.

ثم بعد ذلك نضيف الي القهوة والزيت معلقة كبيرة سكر بني، وينصح دائماً في الابتعاد عن استخدام السكر الأبيض وذلك لأن السكر البني له فوائد عند استخدامه للوجه.

ولكي نمنح المقشر رائحة جميلة نقوم بوضع معلقة صغيرة من الفانيليا وتعتبر هذه الخطوة اختياريه.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات معاً بطريقة جيدة حتى يصبح لدينا قوام مناسب لعملية الفرك والتقشير، وإذا كان الخليط جاف كثيراً تقوم بوضع القليل من الزيت إليه.

نقوم بحفظ الخليط في عبوة جيدة الغلق ونضعه في مكان جاف وبارد، ونقوم بوضع المقشر على الوجه النظيف ونقوم بالتدليك بحركات دائرية بلطف جداً، ثم بعد ذلك نترك المقشر على الوجه لمدة لا تقل عن ٤٥ دقيقة ولا تزيد عن ساعة كاملة.

لا يجب ملامسة الخليط إلى المنطقة التي توجد حول العين، ثم بعد ذلك نقوم بغسل المقشر باستخدام الماء الدافئ، ثم الماء البارد لكي يساعدنا في غلق المسامات.

وفي النهاية نستخدم كريم مرطب لتلطيف البشرة.

مقشر القهوة لتفتيح البشرة

يتم استخدام القهوة في تقشير البشرة لكي تجعلها أكثر نعومة وتساعد أيضاً في تقليل التورم والانتفاخ الذي يوجد في البشرة، مما يجعل القهوة مثالية في الاستخدام صباحاً وتعد أيضاً مادة جيدة في غلق المسامات الواسعة، وتقلل من حجم الزيوت التي تقوم البشرة بإفرازها وتساعد أيضاً في التخلص من الجلد الميت.