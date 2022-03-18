نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا ظهرت هـذه العلامتان في البراز فإنك تعاني من انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك ؟.. تعرف عليها في المقال التالي
مشكلة نقص هذا النوع من الفيتامين الشائعة والتي لها دور كبير في حدوث مشاكل واضطرابات في الجسم، ولكن يمكن المساعدة من تناول بع الأطعمة الغنية بالفيتامين وهي مجموعة الأساسية كاللحم والاجبان ومنتجات الحليب، ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف على كل ما يتعلق بالفيتامينات وهذا النوع تحديدًا حيث انه قد يكون الأخطر بينهم في نقصه على صحة الإنسان بشكل عام.
دور فيتامين ب ١٢
هو الفيتامين المسئول عن تكوين خلايا الدم، والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزئيات المتواجدة داخل الخلايا الوراثية.
مصادر فيتامين ب ١٢ الطبيعية
تنوعت مصادر فيتامين ب ١٢ المعروفة والمتوفرة في الطبيعة لتكون كالاتي:
- الدواجن
- اللحوم
- الأسماك
- حبوب الإفطار المدعمة
- منتجات الألبان
أسباب نقص فيتامين ب ١٢
هناك العديد من الأسباب التي من الممكن أن تودي إلي نقص الفيتامين وهي:
- نقص في التغذية.
- أضطرابات في امتصاص الطعام في المعدة والأمعاء.
- ضمور في الغشاء.
- مرض فقر الدم.
- أمراض البنكرياس.
أعراض نقص فيتامين B12
هناك عدد من الأعراض هي
- الشعور بالتعب الدائم.
- فقدان الوزن.
- الشعور بالخدر في القدم
- الاهتزاز
- اضطرابات في الذاكرة
- تغيير المزاج
- الشعور بالاكتئاب
- ضعف في الرؤية
- مشاكل في الخصوبة،
- أضطراب في الجهاز الهضمي
- اضطرابات النوم.
علاج نقص فيتامين ب١٢
يمكن علاج من خلال الطرق التالية:
- الحقن:
حيث أنه يعتبر تناول جرعات من حقن ب١٢ داخل العضلة يعمل على إعادة تعبئة المخزون، وهي عبارة عن حقنة تأخذ مرة أو مرتين أسبوعين حسب الاحتياج لمدة ستة مرات وسوف تلاحظ التغيير بنفسك.
- الأدوية:
كما أنه هناك العديد من العقاقير الطبية كالحبوب والدهانات الموضعية لزيادة نسبة فيتامين ب ١٢، ولكنها قد تكون غير كافية لرفع نسبة المخزون في جسم الإنسان.
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