طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة بالسميد (الرواني) بمكونات اقتصادية

طريقة عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند، تعتبر كيكة البسبوسة من أطيب وألذ الحلويات الشرقية التي يفضلها الجميع كبار كانوا أو صغار، لهذا يرغب الكل في تحضيرها، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة التحضير الصحيحة لكي تصبح طعمها نفس الطعم الموجود بالمحلات، ولهذا نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل كيكة البسبوسة بطريقة سهلة وسريعة أيضاً وبمكونات غير مكلفة، وسنقوم الآن بسرد المكونات وطريقة التحضير نتمنى أن تنال أعجابكم.

طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة (الرواني)

كيكة الرواني أو ما يطلق عليها كيكة البسبوسة الهشة من أنواع الكيكات التي تتميز بمذاق شهي ولذيذ، ويكثر طلبها نظراً للطعم المميز، فقد تفننت ربة المنزل في تحضيرها منزلياً أفضل من الجاهزة وذلك بعيداً عن شرائها من المحلات، فهي تحضر بمكونات بسيطة وسهلة للغاية.

المكونات

واحد كوب دقيق كبير فاخر.

مقدار واحد كوب سميد كبير ناعم.

واحد كوب لبن زبادي.

مقدار واحد كوب جوز الهند.

واحد علبة قشطة كبيرة.

بيضه.

واحد ونصف كوب قطر.

مقدار معلقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر مطحون.

واحد معلقة صغيره فانيليا.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء كبير ونضع فيه كوب الدقيق ثم كوب السميد وكوب جوز الهند مع معلقة البيكنج بودر ونخلطهم جيداً.

نضيف البيضة ومعلقة الفانيليا والسكر المطحون ولبن الزبادي وعلبة القشطة، ثم نقوم بالتقليب الجيد حتي تمتزج كل المكونات تماماً وتتجانس.

نحضر قالب الكيك ونقوم بدهنه بالطحين من كل الجوانب، وبعد ذلك نسكب الخليط في القالب.

ندخل القالب في الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180مئوية.

نترك الكيك داخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتي نتأكد من إحمرار وجهها ونضجها تماماً.

نخرج قالب الكيك ونقوم بتشقيق الوجه بالشوكة كي نتأكد من نضجها.

نقوم بإضافة القطر البارد للكيك، ثم نضيف القليل من جوز الهند علي الوجه للتزين.

الآن نقوم بتقطيع الكيك ووضعه في طبق التقديم.

بهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة تحضير كيكة البسبوسة بطريقة سهلة وسريعه وغير مكلفة في متناول الأيدي، ولمزيد من الوصفات نرجو ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن، دمتم في أمان الله.