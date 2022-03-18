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يعشق الكثير الممبار والكرشة والحلويات الخاصة بالبقر والجاموس ولكن تعاني كثير من ربات المنازل من طريقة تنظيفه والرائحة الكريهة المنبعثة منه لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنظيفه بالكبة أو الخلاط الكهربائي دون لمسه فهي من أسهل الطرق من خلال هذا المقال. طريقة تنظيف الممبار بالكبة لتنظيف الممبار في الكبة لا بد من القيام بالخطوات التالية: نحضر كمية الممبار المراد تنظيفها.

نضع الممبار في الكبة مع كيس من الملح الخشن.

نقوم بتشغيل الكبة لمدة عشر دقائق.

يجب وضع السكين البلاستيك في الكبة حتى لا يؤدي إلى تقطيع الممبار.

عند تنظيف الممبار بالخلاط يجب لف بلاستر جيد على سكين الخلاط حتى لا يقطع الممبار.

بعد ذلك نخرجه من الكبة ونقوم بغسله بالملح والخل والماء.

نقوم بقلبه على الجانب الأخر وتنظيفه أيضا جيدا. طريقة تجهيز الممبار وحشوه في البداية نحتاج أن ننظف الممبار بالطريقة السابقة جيدا.

نحضر الخلطة فيما بعد اللازمة للحشو تكون مثل خلطة المحشي .

وتتكون من أرز منقوع، بصل مفروم، فصين ثوم مهروسين، صلصة طماطم، ملعقة معجون طماطم، مفروم البقدونس.

بعد تحضير خلطة الحشو نقلب المكونات للتجانس معا ثم نضع التوابل من ملح وفلفل اسود، ثوم بودرة، بصل بودرة، وبابريكا وشطة

بعد تحضير خلطة الحشو نقلب المكونات للتجانس معا ثم نضع التوابل من ملح وفلفل اسود، ثوم بودرة، بصل بودرة، وبابريكا وشطة بعد تقليب المكونات نقوم بحشو الممبار.

نأتي بكل واحدة ونحشيها حتى نصل إلى الفتحة الأخرى.

بعد الانتهاء نضع حله على النار مع الماء الساخن ثم نقوم بوضع الممبار به حتى تمام سواه.

نقوم بتحميره جيدا بالسمنة ثم نقدمه في أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء.

كما أنه يمكن أن نضع البقدونس المفروم في الأطباق المسطحة ونضع عليها الممبار بعد تحميره حتى يعطي مظهرا جيدا ورائحة رائعة، ولذلك يمكنك الالتزام بالخطوات التي وضجناها. عمر شويل - جدة فكرة جهنمية تنظيف الممبار في ثواني بمكون ميخطرش على بال العفريت من غير ما تمسكيه - ثقفني

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