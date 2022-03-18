نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير البان كيك الياباني الهش بمكونات بسيطة موجودة في أي منزل وطعم ولا أروع في المقال التالي

تحضير البان كيك الياباني الهش المشهور ، يعد بان كيك من الوصفات السهلة التحضير والسريعة أيضا فيمكنك أعداها لكي تقدميها على الفطور أو حتى كوجبة خفيفة ما بين الوجبات الرئيسية أو في العشاء قبل النوم فهي خفيفة لكي تنام بشكل صحي ويمكنك تزينها بكثير من الخيارات فيمكنك كل يوم عملها بصوص مختلف وطعم مختلف فلا تملى منها، يمكنك إضافة الشوكولا إليها أوالعسل أو الفواكه المقطعة (الموز-الفراولة-التوت…) أو اللبن المكثف أو المربى أو شراب الإسفندان والكثير من الأختيارات ، فيحبها الأطفال كثيراً من شكلها اللطيف وسهولة أكلاها وأيضا الكبار من لذتها فاليك هذه المقال عن طريقة تحضير البان كيك الياباني الهش والخفيف فالبيت بسرعة وبمكونات بسيطة. طريقة البان كيك الهش بالمقادير المقادير بان كيك الياباني: 2 كوب من دقيق عادي المنخول مسبقاً (290 جرام).

1/4 كوب من سكر حبيبات (60 جم).

4 ملاعق صغيرة من بيكنج بودر.

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

1/2 ملعقة صغيرة من ملح.

1 3/4 كوب حليب (لبن) (440 مل).

1/4 كوب زبدة (60 جم ).

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا.

1 بيضة كبيرة. تحضرعجين بان كيك الياباني يُمزج كلاً من الدقيق والسكر وبيكنج بودر وصودا الخبز والملح معًا جيدا في وعاء كبير الحجم حتى يتداخل جميع المكونات معاً بشكل متجانس.

ضعي فالوسط الخليط السابق كلاً من الحليب والزبدة المذابة المبردة قليلاً والفانيليا والبيض.

استخدمي المضربًا الكهربي اليدوي لخفق المكونات معًا.(سيكون الخليط سميكًا ودسمًا في التناسق. إذا وجدت الخليط سميكًا جدًا – لا تسكب المغرفة أو تخرج من كوب القياس بسلاسة – ضع ملعقتين كبيرتين من الحليب الإضافي في الخليط في المرة الواحدة حتى الوصول إلى الاتساق المطلوب).

اترك الخليط جانبًا واتركه يرتاح أثناء تسخين المقلاة.

سخني مقلاة أو صينية غير لاصقة على نار متوسطة الحرارة وامسحيها بقليل من الزبدة لتزييت المقلاة قليلاً.

اسكب نصف كوب من الخليط على المقلاة وافرده برفق على شكل دائري مع ظهر المغرفة .

عندما يصبح الجانب السفلي ذهبيًا وتبدأ الفقاعات في الظهور على السطح ، اقلبها بملعقة واطهيها حتى تصبح ذهبية اللون.

كرر مع الخليط المتبقي.

قدميها مع العسل أو الفاكهة أو الآيس كريم أو اللبن الزبادي المجمد أو استمتع بها سادة أو بالشوكولا أو أي صوص فراولة كما تريدين تضعي مثل صوص التشيز كيك !اليك مقالة السابقة عن طريقة عمل كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة و بسيطة بالمنزل وهكذا نكون انتهينا من تقديم وتحضير البان كيك الياباني . عمر شويل - جدة تحضير البان كيك الياباني الهش بمكونات بسيطة موجودة في أي منزل وطعم ولا أروع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير البان كيك الياباني الهش بمكونات بسيطة موجودة في أي منزل وطعم ولا أروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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