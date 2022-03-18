اصنعي صينية الكنافة بالمكسرات وتعرفي على سر نجاحها مثل محلات الحلواني

صينية الكنافة بالمكسرات من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها بكثرة في شهر رمضان المبارك، وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب كوب من الشاي بعد الإفطار، وهى من الحلويات الجميلة التي تجد لها رائحة وطعم ومختلف عن الحلويات الأخرى، وتعرف الكنافة بشكلها الجميل التي يجعل الكثير من الناس يقبلون على تناولها، كما تمتلك كمية كبيرة من السكريات التي تعطي الطاقة والحيوية للجسم أثناء الصيام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات أجمل وأطعم الحلويات التي يتم تحضيرها بكل سهولة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل صينية الكنافة اللذيذة بالمكسرات

تتكون صينية الكنافة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

كوب من السمنة السائلة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ربع كوب من الفول السوداني المجروش.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

ربع كوب من الزبيب.

ملعقتين من السكر البودرة.

ثلاث أكواب من الشربات البارد.

صينية متوسطة الحجم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية الكنافة بالمكسرات أجمل من محلات الحلواني بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الكنافة وتقطيها إلي قطع صغيرة الحجم، ثم نقوم بوضعها في بولة كبيرة ونضيف إليها السمنة، والزبدة ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس. ثم نقوم بإحضار الصينية ونضع بها نصف كمية الخليط، ثم نقوم برش السمسم، وجوز الهند، والسكر البودرة، والزبيب في منتصف الصينية ونضع عليها نصف كمية الخليط المتبقية حتى نغطي المكسرات تماماً. نقوم بضغط على الخليط بواسطة اليد حتى يصبح حجم الكنافة مناسب، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن. ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي جميل، نخرج الصينية من الفرن ونصفيها جيداً من السمنة، ثم نقوم بإضافة الشربات البارد عليها مباشرة حتى تصبح طرية. نغطي الصينية بكيس من البلاستيك ونضع عليها غطاء من الزجاج ونتركها لمدة ساعة حتى تتشرب الشربات كلها، ثم نقوم بقلبها على الوجه الأخر حتى يصبح طري.

سر نجاح صينية الكنافة بالمكسرات

سوف نعرض عليكم بعض الأسرار التي تساعد على صنع حلويات جميلة بكل سهولة وهى كما يلي:-