نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون محسن وبدون دقيق خاص بها تعلمي طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العالية الهشة بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الكيكة الاسفنجية من أنواع الكيك الهش، التى يبحث عن طريقة عملها الكثيرين وذلك لأنها لا تكون ناجحة مع بعض الناس، لذلك هناك العديد من التساؤلات عن الطريقة الصحيحة لعملها وتكون ناجحة بدون أن تهبط، وكذلك تكون هشة وعالية لإستخدامها فى عمل التورت وتزيينها بالأشكال المختلفة، لهذا سنقدم لكم هذه الطريقة البسيطة لعملها فى المنزل، فهيا بنا نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بالتفصيل.

مكونات الكيكة الإسفنجية

تحتوى الكيكة الإسفنجية على بعض المكونات المتوفرة فى المنزل وغير المكلفة سوف نتعرف عليها فيمايلي:

كوب من الدقيق.

٤ ملعقة كبيرة من الزيت.

٥ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣/٤ كوب سكر ناعم.

٤ ملعقة كبيرة من الماء.

١/٢ كوب من النشا.

كيس من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية لها عدة طرق لعملها ولكن سوف نقدمها لكم بطريقة بسيطة ونتيجة ناجحة ومضمونة وهى كالتالي:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به البيض ونضيف عليه السكر والفانيليا ونخفقهم مع بعض كويس بواسطة المضرب الكهربائى. نستمر فى الخفق على سرعة عالية لمدة لمدة ١٠ دقائق حتى يصبح لون الخليط كريمي الشكل ويتضاعف حجمه. ثم نقوم بنخل النشا للتأكد من عدم وجود تكتلات به ونضيف عليه البيكنج بودر. نضيفهم على خليط البيض والسكر السابق بالتدريج مع التقليب برفق من الأعلى الى الأسفل بالراحة خالص حتى ننتهى من الكمية كلها. بعد ذلك نضيف عليم الزيت شوية شوية مع التقليب برفق. فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه رشة الملح ونضيفه على الخليط السابق بالتدريج مع التقليب من فوق لتحت باتجاه واحد بشكل دائري حتى ننتهى من كمية الدقيق وحتى يختفي تماماً. نجهز صينية وندهنها بالزيت ونبطنها بالدقيق وتكون مقاس ٢٤ ونسكب بها خليط الكيك. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة. بعد تمام الوقت نختبرها بعود خشبي وبعدها نطفى الفرن ونتركها بالداخل لمدة ٣٠ دقيقة. بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم ندخلها الثلاجة قبل تزيينها لمدة ٣ ساعات أو ليلة كاملة علشان متفرولش أثناء التقطيع والتزيين وبالف هنا وشفا.

فوائد البيض

يحتوي البيض على الكثير من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يعمل على خفض مستوي الالتهاب فى الجسم لاحتوائه على الكثير من المركبات النشطة بيولوجياً. يقلل من الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. بعد من الوجبات الخفيفة الممتازة فى بناء العضلات. يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي. يساعد فى زيادة مستويات الطاقة فى الجسم وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

فوائد النشا للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية والمفيدة للنشا تتمثل فى بعض الفوائد التى سوف نعرضها عليكم وهى كمايلي :

يزود الجسم بالطاقة بسرعة كبيرة. يعد بديل مناسب جداً لدقيق القمح للاشخاص الذين يعانون من حساسية القمح. يتم تعديل خصائصه ليجعله قابل للهضم بشكل كبير. يستخدم فى العديد من الأكلات والحلويات ليعطيها القوام الثقيل.

اسرار نجاح الكيكة الإسفنجية

هناك العديد من الخطوات التى يجب عليكى اتباعها للحصول على كيكة إسفنجية هشة وناجحة وهى كالتالي: