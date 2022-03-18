نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة ابو حاتي وطريقة عملها في المنزل خطوة بخطوة في المقال التالي

البسبوسة لا غنى عنها في محلات الحلويات حيث نالت شهرة واسعة جدا يعشقها الصغير والكبير ولا تخلو من أي بيت ومكوناتها سهلة وبسيطة ويمكن عملها في أي وقت وهي متعددة الأنواع ويختلف طعمها من مكان لآخر ولكن أغلب الأمهات تحرص على إحضار مكوناتها وصنعها في المنزل لأفراد أسرتها فهن يرين ذلك أفضل ورغم ذلك نسبة نجاحها غير مضمونة في بعض الأحيان ويمكن أن يكون السبب نقص في المقادير والمكونات أو عدم اتباع الخطوات بشكل صحيح ولذلك سوف نقدم لكم من خلال ذلك المقال طريقة عمل البسبوسة المكرملة بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي بمكونات مضبوطة وطريقة تحضير بخطوات سهلة وبسيطة فتابعوا معنا المكونات لعمل ألذ وأروع بسبوسة مكرملة يجب تجهيز تلك المكونات: نصف كيلو من دقيق السميد أو ثلاثة أكواب

كوب من الزيت مع السمن

كوب لبن دافئ

نصف كوب سكر

أربعة ملاعق جوز هند

ملعقتان من العسل الأبيض

ملعقتان من اللبن البودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر طريقة التحضير يجب اتباع تلك الخطوات خطوة بخطوة للحصول على أفضل النتائج: نقوم بإحضار وعاء ونضع به جميع المكونات السائلة ثم نقوم بتقليبهم بشكل جيد.

ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع به المكونات الجافة مع بعضها البعض ونقوم بتقليبهم بشكل جيد ومن ثم إضافة المكونات السائلة عليهم ومزجهم جيدا.

نقوم بدهن صينية البسبوسة بالسمن ومن ثم وضع الخليط بها مع مراعاة فردها بشكل جيد.

نقوم بوضع الصينية في الفرن حوالي نصف ساعة أو حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي الجميل

نقوم بإخراجها من الفرن ووضع الشربات عليها مباشرة؛ حتى تمتصه نهائيا ويجب أن يكون الشربات ساخنا.

يمكن تزيينها بالكراميل أو القشطة حسب الرغبة

صارت البسبوسة المكرملة جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا. الشربات لعمل الشربات نحتاج إلى: كوب ونصف من الماء

كوب ونصف من السكر

معلقة سمن بلدي طريقة التحضير نقوم بوضع الماء مع السكر في إناء على النار

بعد مرور خمس دقائق أو حتى يبدأ الإناء في الغليان نقوم بإضافة ملعقة السمن

بعد مرور عشر دقائق نقوم برفع الإناء من على النار عمر شويل - جدة البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة ابو حاتي وطريقة عملها في المنزل خطوة بخطوة - ثقفني

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