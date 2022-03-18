نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللانولين للبشرة والشعر وأسرار لم تعرفيها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللانولين للبشرة والشعر وأسرار لم تعرفيها من قبل، هذا ما سنتناوله في هذا المقال، حيث أن اللانولين من المرطبات التي تدخل في العديد من منتجات العناية بالشعر والبشره، ولعل ذلك بسبب أنه يتغلغل داخل خلايا البشرة والشعر فيعطي شعوراً رائعا بالترطيب، وهو مادة دهنية صفراء اللون وسميكة، ويتم استخلاصه من أصواف الغنم، وذلك بعد معالجتها لتصنيع الغزل، كما يستخدم أيضا لأغراض طبية للحد من آثار الحروق الخفيفة، والطفح الجلدي، لكن في حالة استخدامه طبيا تتم تنقيته وتكريره جيدا.

فوائد اللانولين للبشرة والشعر

بما أن اللانولين يكون عنصراً هاما في العديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر. إذن هذا يدل على فوائده الكثيرة، والمتعددة لكل من البشرة والشعر، ونتناول أهم تلك الفوائد بإيجاز فيما يلي:

اللانولين له قدرة على الاحتفاظ بالماء داخل خلايا الجلد. مما يؤدي إلى احتفاظها برطوبتها أطول فترة ممكنة، مما يعطيها ليونة ومرونة.

له دور فعال في علاج علامات التمدد، فضلاً عن أنه يستخدم في علاج التجاعيد، ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

بالنسبة للشعر، فإن اللانولين يفيد الشعر المجعد الكثيف الذي يتم تصفيفه بصعوبة، فيعطيه ملمس ناعم، ويقلل القشرة والحكة أيضا. ويستخدم في تثبيت تسريحات الشعر.

مكونات اللانولين

يشبه إلى حد ما الزيوت التي يتم إنتاجها بشكل طبيعي من بشرة الإنسان. لكن لا يحتوي على دهون ثلاثية، حيث يتكون من كحول ومواد حمضية تتحد مع بعضها البعض مكونة ما يسمى الديستر، وهيدروكسي إستر، والإسترات. وأيضا يشبه في خصائصه المواد الشمعية، وذلك في تركها أثراً على الورق، وقدرته على العزل.

كيف أعرف كريم اللانولين الأصلي؟

للتأكد من أن الكريم الذي بيدك أصلي أم تقليد؟، عليك بالبحث عن العلامة المائية. والتي تتواجد على علية الكريم، وإذا لم يكن من الكريمات التي لا تحتوي على العلامة المائية، فإنه يمكنك البحث عن رقم الباركود الخاص بالمنتج على العلبة، أو أسفلها، وكتابته على جوجل. وستظهر صورة المنتج لتتأكد أنه أصلي من عدمه.

كيفية استخلاص واستخراج اللانولين من صوف الأغنام

قد يرغب البعض، في استخلاص مادة اللانولين الخام بنفسه من صوف الأغنام. ويكون ذلك عبر الخطوات التالية:

قم بإحضار صوف غنم لم يتم غسله من قبل.

املأ قدر كبير بالماء، ومن الأفضل أن يكون ذلك في الهواء الطلق، وعلى نار مفتوحة المصدر ضع القدر المملوء بالماء.

ثم ضع قطع الصوف ومعها خمسة ملاعق من الملح أو يزيد. ومن الأفضل وضع الصوف في أكياس شبكية حتى لا يتفتت من آثار الغليان.

اترك الصوف يغلي في الماء، وأضف ماء كل فترة حتى لا يحرق الصوف. وبعد ذلك تتم إزالة الصوف من الماء المغلي بواسطة ملاعق كبيرة مشقوقة.

ثم بعدها يتم غلي الماء الذي في القدر حتى التبخر، وما يتبقى في القاع هو اللانولين الخام.

ولإزالة الشوائب، يمكن تصفيته عن طريق قطعة من القماش القطني، ثم نتركه ليبرد. وهو بذلك جاهز للاستخدام.

استخدامات اللانولين الأخرى

اللانولين له العديد من الاستخدامات الأخرى، حيث لا تقتصر الاستفادة منه للشعر والبشرة فقط. وإنما له استخدامات نذكر أبرزها فيما يلي:

يستخدم أيضا في عمل الأدوية والمراهم الخاصة بالبواسير والتهابات فتحة الشرج.

يتم استخدامه للتخفيف من آلام الثدي في الرضاعة الطبيعية، بسبب التشققات الناتجة عن جفاف حلمة الثدي بسبب مص الرضيع.

يدخل في صناعة كريمات الحلاقة وإزالة الشعر، بالإضافة إلى مراهم ترطيب الشفاه.

المنتجات الخاصة بالأطفال، مثل كريمات طفح الحفاضات، وزيوت الترطيب أيضا للأطفال.

إلى هنا أتينا إلى نهاية مقالنا عن اللانولين، وكشفنا عن أبرز المعلومات حوله وذلك عبر موقعكم “ثقفني“.