مقرمش وشهي ولذيذ بلح الشام المقرمش في المنزل بأقل التكاليف

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هناك الكثير من الحلويات الشرقية التي نحبها ومن أكثر الأنواع انتشار هو بلح الشام المقرمش، وهو واحد من الحلويات التي تم ظهورها في بلاد الشام وهم من أكثر البلدان الذين يتفننون في إعداده، وهناك عدة طرق لعملها فمن الممكن إضافة السميد على المكونات مما يعطى طعم مقرمش، فهناك محلات كثيرة تقدم بلح الشام ويباع علي عربيات في الشوارع مما جعل الناس تتزايد في الطلب عليه، فتجد الناس تقوم باستخدام الكثير من مؤشرات البحث وأشهرها جوجل للحصول على طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل باستخدام مكونات متوفرة، كما يمكن إضافة مكسرات للتزيين مع الكريم شانتيه على الوجه. مقادير بلح الشام المقرمش كوب إلا ربع من الماء.

ربع كوب سمنة

كوب ونصف من الدقيق.

أربع ملاعق من النشا.

خمس بيضات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فانيليا.

شربات ثقيل بارد. طريقة إعداد بلح الشام المقرمش في المنزل نقوم بوضع كوب إلا ربع من الماء على النار ويترك حتى الغليان.

نقوم بإضافة ربع كوب من السمنة ونضيف رشة من الملح.

نضع الدقيق ثم نقلب جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نترك العجينة تبرد ونضعها في العجان ونقوم بوضع بيضة وراء الآخرة ونضيف الفانيليا.

نضع البيكنج بودر ونستمر في الخفق حتى نصل إلى قوام لين تستطيع تشكيله باستخدام قمع الحلويات.

نضع نص كمية العجينة في القمع ثم نقوم بتجهيز مقص موضوع في الزيت

نضع كمية غزيرة من الزيت في مقلاة على النار ونقطع بلح الشام ونضعه في الزيت بارد.

ثم نقوم بتعلية النار إلى وسط ونقلب بلح الشام حتى يأخذ نفس اللون من جميع الجهات.

نخرج بلح الشام علي شربات يكون ثقيل وبارد.

حتى يحافظ بلح الشام على قرمشته.

نبعد أن نخرجه من الشربات نقوم بإضافة جوز الهند المبشور أو أي نوع مكسرات على الوجه.

كما يمكن غمس بلح الشام المقرمش في شيكولاتة مذابة. طريقة إعداد شربات بلح الشام المقرمش نقوم بإضافة كوبان من السكر الناعم مع كوب ونصف من الماء.

نرفع المكونات على النار ونذوب السكر ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز على المكونات.

وبعد أن تغلي نقوم بتركها لمدة عشر دقائق أخرى ثم نضيف عصير ليمون.

نضع القليل من الفانيليا ويترك الشربات حتى تبرد ثم نقوم بوضع حبات بلح الشام وهو ساخن. عمر شويل - جدة مقرمش وشهي ولذيذ بلح الشام المقرمش في المنزل بأقل التكاليف - ثقفني

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