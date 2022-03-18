اصنعي بنفسك خبز البطاطا بالجبن والثوم في المنزل بقوام هش

يعتبر خبز البطاطا ، من أفضل أنواع الخبز الذي يتميز بشكل جميل، وطعم لشهي ولذيذ يعشقه الجميع، وهو عبارة عن خبز يصنع بواسطة البطاطا المهروسة أو طحين البطاطس، ليعطي طعم مختلف وقوام هش وخفيف لجميع المخبوزات، ويقدم بجانب الوجبات الرئيسية أو مع بعض المشروبات كالشاي الساخن أو في سحور رمضان، فهو مفضل لدى الجميع وخاصة الأطفال لمذاقه الطيب وشكله الجذاب، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد المخبوزات والمعجنات الطرية في المنزل، بدلأ من شرائها جاهزة بأسعار غالية وتقديمها مع الوجبات الغذائية، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل خبز البطاطا بالجبن والثوم في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل خبز البطاطا



يحتوي هذا الخبز الذيذ علي مقادير بسيطة في متناول الجميع وهي كالاتي:-

حبة كبيرة من البطاطا المسلوقة.

6 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 بيضة بدرجة حراره الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الماء الدافئ 200 ملي.

ملعقة ونصف صغيرة خميرة جافة 7 جرام.

2 ونصف ملعقة صغيرة من السكر.

الحشو:-

جبنة قشقوان 300 جرام.

لدهن الوجه:-

2 رأس ثوم مشوي ومفروم ناعم.

زبدة مذابة 50 جرام.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات تحضير خبز البطاطا اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-

أولاً نقوم بتقشير البطاطا وتقطيعها مكعبات صغيرة وغسلها جيداً، ثم نقوم بسلق البطاطا على نار متوسطة، وتترك حتى تنضج تماماً. ثم نقوم بتحضير العجينة في طبق عميق، نضع الدقيق والخميرة والسكر والملح والماء الدافئ ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع البطاطا المهروسة والبيض ونعجن باليد لمدة 10 دقائق، ثم نضيف الزبدة ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الدقيق، وتغطي بكيس بلاستك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نأخذ العجينة ونقسمها إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة، ونضع ملعقة من الجبنة ونلم الأطراف ونكورها. ثم نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، وعند الانتهاء ترص في صينية بها ورق زبده، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بخليط الثوم المشوي والزبدة، وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. ثم عند تمام النضج تخرج وتدهن بالزبدة والثوم ونرش القليل من الزعتر،وتقدم مع الصلصة الحمراء بألف صحة وعافية.

فوائد البطاطس للجسم

سوف نتعرف علي بعض فوائده الرائع للجسم وهي كالاتي:-