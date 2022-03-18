جبتلكم السر الحقيقي لبسكوت العيد... انجح طريقة لعمل البسكوت الأصلي هش وناعم ودايب جدا احلي من الجاهز روعه

عمل البسكوت الأصلي، فهو يعتبر من أفضل أنواع المعجنات، الذي كان قديمًا ربات البيوت يصنعونه في المنازل، لكن مع التقدم والتطور أصبح يجهز في المحلات، ويقوم البعض بشرائها، وخاصةً عند اقتراب العيد نجد مجموعة هائلة من الناس يقومون بشرائه، لكن لاحظوا أن هذا يتطلب منهم الكثير من الأموال، وعلاوةً على ذلك تكون كمية البسكوت صغيرة، مما دفعهم هذا إلى تصنيعه في المنزل، فاتجه البعض منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إيجاد طريقة بها يستطيعون تجهيز البسكوت

عمل البسكوت الأصلي

يوجد هناك أنواع متعددة البسكوت منها العادي ومنها المحشو وغير ذلك، أهمها كما يلي:

مكونات البسكوت

ألف جرام من الدقيق الناعم النقي.

أثني كوبا من السمن السائل.

خمس أو ست بيضات على حسب حجم البيضة، من كونها بيض وزارة أو بيض بلدي.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كيس بكينج بودر.

كيس من الفانيليا.

إناء فارغ.

مضرب.

ماكينة بسكويت.

طريقة عمل بسكويت العيد