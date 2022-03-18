نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جبتلكم السر الحقيقي لبسكوت العيد… انجح طريقة لعمل البسكوت الأصلي هش وناعم ودايب جدا احلي من الجاهز روعه في المقال التالي
عمل البسكوت الأصلي، فهو يعتبر من أفضل أنواع المعجنات، الذي كان قديمًا ربات البيوت يصنعونه في المنازل، لكن مع التقدم والتطور أصبح يجهز في المحلات، ويقوم البعض بشرائها، وخاصةً عند اقتراب العيد نجد مجموعة هائلة من الناس يقومون بشرائه، لكن لاحظوا أن هذا يتطلب منهم الكثير من الأموال، وعلاوةً على ذلك تكون كمية البسكوت صغيرة، مما دفعهم هذا إلى تصنيعه في المنزل، فاتجه البعض منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إيجاد طريقة بها يستطيعون تجهيز البسكوت
عمل البسكوت الأصلي
يوجد هناك أنواع متعددة البسكوت منها العادي ومنها المحشو وغير ذلك، أهمها كما يلي:
مكونات البسكوت
- ألف جرام من الدقيق الناعم النقي.
- أثني كوبا من السمن السائل.
- خمس أو ست بيضات على حسب حجم البيضة، من كونها بيض وزارة أو بيض بلدي.
- كوب ونصف من السكر الناعم.
- كيس بكينج بودر.
- كيس من الفانيليا.
- إناء فارغ.
- مضرب.
- ماكينة بسكويت.
طريقة عمل بسكويت العيد
- يجهز إناء فارغا عميق.
- يتم وضع كل من السمن والسكر فيه، يتم خلقهم جيدًا باستخدام اليد أو المضرب الكهربائي، حتى يصبح كريمي القوام.
- يضاف على الخليط البيض، ويتم الخفق جيدًا، ثم يضاف الفانيليا مع الاستمرار في التقليب في الخليط.
- يضاف الدقيق في وعاء آخر.
- يوضع عليه البيكنج بودر، ويتم التقليب حتى الامتزاج سويًا.
- يضاف كل من الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط السابق بشكل تدريجي، مع التقليب.
- يعجن الخليط جيدًا، حتى يصبح عجينة متماسكة لينة.
- تجهيز صينية أو على حسب كمية العجين، وتدهن بالسمن.
- تحضر الماكينة الخاصة بتشكيل البسكويت.
- باستخدام هذه الماكينة يتم وضع قطع من العجين فيها، كما يتم وضع الأشكال المختلفة للبسكويت في الصينية واحدة تلو الأخرى حتى النهاية.
- يمكن أيضا إضافة نكهة للبسكوت، من خلال إضافة روح البرتقال أو اللوز أو غير ذلك على حسب الرغبة.
- يجب تشغيل الفرن قبل وضع الصينية، حيث تكون درجة الحرارة متوسطة.
- يتم وضع الصينية في الفرن.
- يجب تتابعها في الفرن، وعندما تأخذ اللون الذهبي، يتم إخراجها من الفرن.
- تترك حتى تبرد، ومن هنا نكون قدمنا لكم طريقة عمل بسكوت العيد بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبالهنا لكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جبتلكم السر الحقيقي لبسكوت العيد… انجح طريقة لعمل البسكوت الأصلي هش وناعم ودايب جدا احلي من الجاهز روعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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