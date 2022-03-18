بمكونات إقتصادية اعملي أصابع الموتزاريلا البروست بطعم مميز في البيت

تعد أصابع الموتزاريلا البروست من المقرمشات الشهية المشهورة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة وطعم مميز حتى تستطيع الأمهات تحضيره في البيت، وهنا يتم استخدام الجبنة الموتزاريلا كمكون أساسي لتحضير هذه المقرمشات في البيت بطريقة بسيطة، كما تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجبنة الموتزاريلا والبقسماط ومكونات آخرى، كما يمكن تناولها بجانب الكاتشب أو المايونيز، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع الموتزاريلا البروست بطعم مميز ورائع في البيت.

مقادير عمل أصابع الموتزاريلا البروست

تحتوي أصابع الموتزاريلا البروست على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٣ حبات من البيض المخفوق.

نصف كيلو من الجبنة الموتزاريلا.

٢ كيس من أسرار خلطة البروست.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

رشة من جوزة الطيب المطحون.

٢ كوب من الزيت.

ملعقتان من البقدونس المفروم.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير أصابع الموتزاريلا البروست بطعم رائع في البيت يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نقوم بتقطيع الجبنة إلى أصابع صغيرة الحجم، ثم نحضر صينية مغطاة بورق نايلون لاصق. بعد ذلك نقوم بتغطية أصابع الجبنة وندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات حتى تتجمد. ثم نحضر إناء آخر ونقوم بخلط البيض مع الفلفل الحار وجوزة الطيب والبقدونس مع التقليب حتى يمزج الخليط بشكل تام. بعد ذلك نقوم بوضع الأصابع المثلجة بداخل مزيج البيض، ثم نخرجها ووضعها في أسرار خلطة البروست. ثم نقوم بتسخين الزيت على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، بعد ذلك نقوم بقلي أصابع الموتزاريلا مع التقليب لمدة لا تقل ٥ دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. بعد ذلك نخرجها على أوراق مطبخ حتى تمتص الزيت، ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى أصابع الموتزاريلا البروست لأحلى متابعين ومشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الجبن