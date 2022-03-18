لو عايزة تعملي بطاطس مقلية مقرمشة بدون ما تمتص زيت نهائي إليكي الطريقة الصحية لتحضيرها

تعتبر الدهون من أكثر الأشياء التي تسبب لنا العديد من المخاطر الصحية وتسبب لنا العديد من الأزمات القلبية التي تنتج من نتيجة تناول الزيوت والسمنة ويؤدي تراكم هذه الدهون في الشرايين والأوعية الخاصة في القلب إلى إنسداد هذه الشرايين مما ينتج عنها التعب النفسي وعدم التنفس بالإضافة إلى أمراض السمنة المفرطة وقد يؤدي في النهاية إلى الوفاة لذلك علينا بأن نبتعد عن تناول هذه الأشياء التي تهلك بصحتنا وعلينا بأن نتناول الطعام الصحي الخفيف على المعدة والقلب، حيث يعتبر البطاطس من المأكولات التي تمتص كمية كبيرة من الزيت وعند تناول البطاطس نصاب بتعب شديد على القلب والمعدة نتيجة لنزول هذا الزيت في الجسم، والغالبية من الناس يقومون بعمل البطاطس بنفس الطريقة التقليدية التي تمتص كمية كبيرة من الزيت.

وفي الطبيعي أن عند قيامنا بالبطاطس نقوم بتحضير ثمرات البطاطس ثم نقوم بتقشيرها وغسلها ثم قليها ويعتبر القلي بعد التقشير هي التي تعمل على إمتصاص البطاطس للزيت لذلك علينا بتقديم وصفة سحرية وغير تقليدية وهذه الطريقة للحد من إمتصاص الزيت، وسوف نقدم إليكي طريقة لعمل البطاطس بدون إمتصاص للزيت للمحافظة على صحتك وصحة أبنائك قومي بعمل هذه الطريقة للتخلص من الزيت بأكبر قدر ممكن.

مكونات عمل البطاطس بدون ما تشرب زيت

ثلاث ثمرات من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة واحد صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

عبوة من المناديل الخاصة بالمطبخ والخالية من الروائح.

كمية من الزيت محدودة لقلي البطاطس.

طريقة عمل البطاطس بدون ما تشرب زيت