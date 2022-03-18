طريقة عمل القطايف الرمضانية بحشوة البسبوسة والمكسرات بطعم لذيذ أحلي من الجاهز

فى بداية دخول شهر رمضان الكريم نلاحظ الحلويات الشرقية بكثره، وأكثر ما يميز شهر رمضان القطايف، حيث أن القطايف لايخلى من وجودها فى أى بيت فى هذا الشهر، ويمكن إعداد القطايف بطرق عديدة ومختلفة، كما أن حشواتها تختلف حسب رغبة كل شخص فى تناولها، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة عمل القطايف بالبسبوسة والمكسرات.

تعد القطايف من الحلويات الشرقية التى لها مذاق خاص ومميز خصوصاً فى شهر رمضان الكريم، وتتنوع حشوات القطايف على حسب رغبة كل فرد فى تناولها، فيمكن حشوها بالمكسرات أو الكريمة أو النوتيلا أو الفسدق، وكل منهما له المذاق الحلو والمميز، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة تحضير عمل القطايف بالبسبوسة والمكسرات.

طريقة عمل القطايف بالبسبوسة والمكسرات

تتعدد حشوات القطايف فيمكن أن تقدم بحشوة البسبوسة أو المكسرات أو الكريم شانتيه أو الشيكولاتة النوتيلا والفسدق، فهى يمكن أن تعمل بكذا طريقة وكل طريقة منهم لها مذاق خاص ومميز يختلف عن غيره ولكى الرغبة فى الحشوة التى ترغبين فى تناولها، ومن أكثر الطرق التى تستخدم فى حشو القطايف هى حشوها بالمكسرات لسهولتها، فلما لا نقوم بتغير المعتاد ونضيف إليها البسبوسة لكى نضيف إلى القطايف حشوة مختلفة ومتنوعة.

طريقة عمل حشوة القطايف

المكونات

نصف كيلو قطايف صغيرة.

3 معالق كبار جوز هند.

مكسرات بكل أنواعها.

طريقة عمل الحشوة بالبسبوسة

المكونات

كوب من السميد.

كوب من الزبادى.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب زيت ذرة.

معلقة كبيرة من جوز الهند.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

تحضير حشوة القطايف بالبسبوسة

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله السميد والسكر وجوز الهند ونخلطهم جيداً.

نضع الزيت على المكونات، ثم نضع الزبادى ونقوم بعجن البسبوسة بواسطه اليدين.

نقوم بعجن البسبوسة جيداً، ثم نحضر صينية صغيرة الحجم مدهونة بقليل من الزيت ونضع بداخلها البسبوسة ونفردها، ثم تقطع بواسطه السكين مربعات صغيرة الحجم.

نضع فوقها المكسرات، ثم تدخل الفرن على درجه حرارة متوسطة، ونتركها لمده ربع ساعة.

تخرج من الفرن ونتركها تبرد.

طريقة شربات البسبوسة

المكونات

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

ليمونه.

تحضير الشربات

نضع السكر والماء على النار ونقوم بتقليبهم حتى الغليان.

نضع الليمون ونتركه على نار هادئة دون تقليب.

نرفع الشربات من على النار ونقوم بوضعه على البسبوسة.

تحضير القطايف بالبسبوسة والمكسرات