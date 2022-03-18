أعملي الزبادي بالفراولة في البيت بطريقة صحية ومظبوطة وبطعم ومذاق لذيذ

الزبادي من أطعمة الحليب سهلة الهضم فهو يفضلها الكبار والصغار بالإضافة الى ذلك يتم استخدامه في السحور في أيام رمضان، ويحتوي الزبادي المعلب في أماكن بيع السلع الغذائية على مواد حافظة تسبب مشكلات في المعدة، يوجد طرق كثيره لعمل الزبادي بالفراولة في المنزل.

تعاني الكثير من الأمهات من مشكلات عدم حب الأطفال للحليب بالرغم من احتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم التي تمد الجسم بالطاقة علاوة على ذلك تساعد في بناء عظامهم وأسنانهم،فتقوم بادخاله في العديد من الاطعمه او الحلوى حتى يحبه الاطفال ومن ضمن هذه الأطعمة الزبادي، و زبادي الفراوله هو المفضل لدي الاطفال.

طريقة عمل الزبادي بالفراوله

يوجد الكثير من الطرق السهلة والنظيفة والصحية لصنع الزبادى في المنزل بمكونات متوفرة في كل بيت وبطريقه سريعه جدا، كل ما عليك فعله سيده هو تتبع هذه المقالة لمعرفة كيفية صنع زبادي الفراولة.

المكونات

لتر من الحليب الطازج.

علبة زبادي بطعم الفراوله.

قطع من الفراولة.

طريقة التحضير