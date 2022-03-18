نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الزبادي بالفراولة في البيت بطريقة صحية ومظبوطة وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
الزبادي من أطعمة الحليب سهلة الهضم فهو يفضلها الكبار والصغار بالإضافة الى ذلك يتم استخدامه في السحور في أيام رمضان، ويحتوي الزبادي المعلب في أماكن بيع السلع الغذائية على مواد حافظة تسبب مشكلات في المعدة، يوجد طرق كثيره لعمل الزبادي بالفراولة في المنزل.
تعاني الكثير من الأمهات من مشكلات عدم حب الأطفال للحليب بالرغم من احتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم التي تمد الجسم بالطاقة علاوة على ذلك تساعد في بناء عظامهم وأسنانهم،فتقوم بادخاله في العديد من الاطعمه او الحلوى حتى يحبه الاطفال ومن ضمن هذه الأطعمة الزبادي، و زبادي الفراوله هو المفضل لدي الاطفال.
طريقة عمل الزبادي بالفراوله
يوجد الكثير من الطرق السهلة والنظيفة والصحية لصنع الزبادى في المنزل بمكونات متوفرة في كل بيت وبطريقه سريعه جدا، كل ما عليك فعله سيده هو تتبع هذه المقالة لمعرفة كيفية صنع زبادي الفراولة.
المكونات
- لتر من الحليب الطازج.
- علبة زبادي بطعم الفراوله.
- قطع من الفراولة.
طريقة التحضير
- في البداية يتم وضع الحليب فى وعاء عميق و تغطيته بغطاء وضعه في الثلاجه حتى يتجمد الوجه وتتكون طبقة القشطة.
- بعد ذلك يتم اخراج الحليب من الثلاجة وجمع القشطة في وعاء وتترك على جنب.
- بعد ازاله القشطه يتم غلى الحليب على النار، ثم نرفعه من على النار وتتركه يبرد لمده ربع ساعه.
- يتم وضع كوب الزبادي بالفراوله إلى الحليب وتقلب جيدا بواسطة ملعقه كبيره مع مراعاة تقليب قاع اناء الحليب لمنع تكون أي تكتلات فيه.
- في الخلاط الكهربائي او بواسطة الهاند بلندر يتم فرم جميع المكونات مرة اخرى جيدا.
- بعد ذلك يتم اعادتها الى النار ونتركها لمده عشر دقائق على نار هادئة..
- يتم تشغيل الفرن خمس دقائق حتى يسخن وبعد ذلك يتم قفله
- يتم صب الزبادي في الاكواب المناسبة له، وإضافة قطع الفراولة إليه، ورصه في صينيه بها ماء ساخن،ثم وضع الصينية في الفرن وقفله جيدا وتركها لمده ساعه او ساعه ونصف أو حتى يتماسك الزبادي.
- يتم اخراج الزبادي من الفرن وضعه في الثلاجة حتى يتماسك مع مراعاة تغطيته بورق استرتش.
- يتم ترك الزبادي في الثلاجة لمدة يوم كامل او 15 ساعة وبعد ذلك يتم تقديمها باردة بالهناء والشفاء.
- هذه الطريقة تجعل الزبادي صالح لمده ثلاث او اربع ايام فقط، وذلك لعدم احتوائه على اي ماده حافظه ولكنها طرق آمنة و مضمونة وتم تجريبها وهي ناجحة جدا.
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