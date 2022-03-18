نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب أعملي الكريم شانتيه في البيت بقوام مظبوط وبطعم ومذاق مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشتهر التورت والحلويات فى الأعياد والمناسبات، ولكن مايميز التورت والحلويات هو تزيينها والحشو الذى يكون بداخلها، ويأتي دور الكريم شانتيه فى المقدمة فهو من الطرق المستخدمة لتزيين التورت والجاتو بشكل خاص، ويمكن عمل الكريم شانتيه فى المنزل بسهولة، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن تحضير طريقة الكريم شانتيه.

تتعدد وتتنوع أشكال وأحجام التورت والجاتوه، ولكن أهم مايميز هذه الحلويات هو التزيين، ولكل منهما طريقة فى تزيينه ولكن يعد الكريم شانتيه فى مقدمة تزيين اى تورته أو جاتوة، لأنه يضيف للحلويات الطعم والمذاق الحلو، كما أن طريقة تحضيره سهله وبسيطه ويمكن تحضيرها فى المنزل بكل سهولة وبطريقة متميزة وبأقل وقت.

طريقة تحضير الكريم شانتيه

لا يقتصر وضع الكريم شانتيه فقط على التورت والكيك والجاتوه، بل يمكن أن يدخل فى وصفات اخرى فيمكن أن يضاف للارز بلبن فسوف يعطيه نكهه تشبه المحلات ويضيف للأرز بلبن المذاق الكريمى اللذيذ، كما يمكن أن يضاف للمهلبيه أيضاً فيكسبها طعم مميز عن المعتاد، فهو يضيف للحلويات المذاق الحلو والطعم المميز، كما أنه يمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة وسوف نعرض كيفية تحضير الكريم شانتيه بطريقتين.

الطريقة الأولى لتحضير الكريم شانتيه

تعد هذه الطريقة من اسهل الطرق فى الاستخدام ولا تحتاج تسويه على النار وهى من أكثر الطرق المستخدمه فى تزيين الكيك.

المكونات

ربع كيلو كريم شانتيه بودر من العطار.

ربع كوب ماء.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب من اللبن.

تحضير الكريم شانتيه

نحضر بوله كبيرة ونسكب بداخلها الكريم شانتيه البودرونضع السكر واللبن والماء تدريجياً.

باستخدام المضرب الكهربائي نخفق الخليط جيداً حتى الحصول على قوام كريمي ناعم الملمس.

يترك الخليط فى الثلاجة لمده نصف ساعه قبل الاستخدام .

الطريقة الثانيه لتحضير الكريم شانتيه

المكونات

كوب من الحليب.

نصف كوب سكر بودرة.

ربع كوب ماء بارد.

معلقة كبيرة من الجيلاتين متواجد عند العطارين.

معلقة صغيرة فانيليا.

تحضير وصفة الكريم شانتيه