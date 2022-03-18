معجزة ملعقة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر بسرعة البرق وعلاج التقصف والهيشان وإزالة الشيب المبكر بدون عودة

زينة وجمال كل إمرأة هو الشعر حيث يعطي الشعر الناعم الطويل جاذبية كبيرة لأي فتاة ويجعلها تظهر بأجمل مظهر وتوجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالشعر ومنها مشكلة الشعر المتقصف والخشن الذي يسبب الأزمات النفسية لهؤلاء الفتيات بالإضافة إلى أنه يسبب لهم العديد من المواقف المحرجة وجلعت هذه المشكلة هؤلاء الفتيات يبحثون عن بعض الطرق والإستخدامات التي تعمل على تنعيم الشعر وفرده وجعله يظهر بشكل جميل وجذاب.

ولكن دائما نلاحظ الحل الشائع الذي تقوم الغالبية من الناس بإستخدامه هو إستخدام المكواة والسيشوار ويعتبر هذان الجهازان من أكثر الأجهزة التي تسبب تقصف للشعر وتساقطه من الجذور إلى الأطراف لذلك علينا بأن نبتعد عن إستخدام هذه الطرق نهائيا والبعض الأخر من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الخلطات الأخرى التي تعمل على تنعيم الشعر ولكن كل هذه الحلول تعتبر من الحلول المؤقتة المدمرة للشعر وعلينا بأن نحافظ على شعرنا من حيث المظهر والتغذية حتى يظهر بشكل جميل.

ولا يوجد هناك أفضل من الحلول الطبيعية التي تمكننا من الحصول على شعر ناعم وجميل مثل الحرير، وتوجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تستخدم في تنعيم الشعر، وسوف نقدم إليكي أقوي خلطة طبيعية وهي القرنفل لتنعيم الشعر وجعله مثل الحرير وسوف نعرض عليكي طريقة عمل هذه الخلطة في المنزل بدون تكلفة.

مكونات عمل القرنفل لتطويل وتنعيم الشعر

خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل البودرة.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان إثنان كبيرتان من زيت اللافندر العطري.

طريقة عمل خلطة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر