نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر حرير.. طريقة لتنعيم الشعر في البيت بدون بروتين أو كيراتين ستندمي أنكِ لم تعرفيها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة لتنعيم الشعر في البيت حيق تبحث كل سيدة عن الطرق الفعالة لتنعيم شعرها لكن هناك بعض المواد الكيماوية التي تضر الشعر التي يجب الابتعاد عنها، لذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر وترطيبه فتابعوا معنا.

طريقة لتنعيم الشعر في البيت

تبحث العديد من النشاء حول وصفات طبيعة لتنعيم الشعر، حيث يتم استخدام مجموعة من العناصر الطبيعية لترطيب الشعر وفرده في المنزل من أهمها ما يلي:

حليب جوز الهند للشعر

ترطيب الشعر من خلال استخدام حليب جوز الهند الذي يشتمل على مجموعة من المواد الطبيعية التي تحافظ على رطوبة ولمعان الشعر ويتم استخدامها كالآتي:

أولا يخلط كوب من حليب جوز الهند مع كوب من عصير الليمون.

بعد ذلك يتم حفظه بالثلاجة حتى تتكون طبقة كريمية على سطح هذا الخليط.

ثم تزال هذه الطبقة الكريمية وتوضع على الشعر مع توزيعها جيدا من الجذور إلى الأطراف.

بعد ذلك تترك 10 دقائق ثم يغطى بغطاء معقم للشعر.

ثم يترك ساعتين ثم ينظف الشعر باستخدام شامبو مرطب.

وتكرر هذه الوصفة أسبوعيا من مرتين إلى ثلاث مرات.

تنعيم الشعر بالحليب والعسل

أن هذان العنصران من أهم العناصر الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر وفردة وتغذية جذوره ويتم استخدامها من خلال الخطوات التالية:

يتم خلط ملعقة من العسل في كوب من الحليب.

بعد ذلك يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة 30دقيقة.

ثم ينظف الشعر جيدا باستخدام شامبو مرطب.

تنعيم الشعر بواسطة زيت الزيتون

أن زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه ويتم استخدامه من خلال الخطوات التالية:

يتم رفع زيت الزيتون على النار حتى يصل الى درجة السخونة الخفيفة.

بعد ذلك يتم وضعه على الشعر مع توزيعه جيدا وتركه لمدة 10 دقائق ثم ينظف الشعر جيدا.

لتنعيم الشعر في البيت

من الجدير بالذكر أن هذه الوصفات الطبيعية لابد من الاستمرار عليها لفترات طويلة تصل إلى شهور عديدة حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة.

والذي يشجع على ذلك أن هذه الوصفات أمنه تماما على الشعر ولا تحتوي على أي مواد كيماوية تؤذى الشعر.

لكن في بعض الأحيان يوجد بعض الأفراد الذين لديهم حساسية من بعض هذه المكونات وتسبب لهم أعراض الحك الجلدي أو الالتهابات.

لذلك لابد من تجربة كميات قليلة من هذه المواد قبل الاعتياد علي استخدامها حتي لا تسبب أمراض جلدية.

طريقة لتنعيم الشعر في البيت لقد عرضنا مجموعة من الوصفات التي تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمة. لكن لابد من الاستمرار عليها لان مفعولها اقل فاعليه من المستحضرات الكيماوية.