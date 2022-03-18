نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اعداد خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن في المنزل بطعم رائع في المقال التالي
خلية النحل من أكثر أنواع المعجنات التي يحبها الأطفال كثيرا حيث نسبة خلية النحل فيغرم الأطفال بها ويحبون تناولها وتختلف الحشوات من فرد إلى آخر، حيث يمكن حشوها بأنواع مختلفة من اللحوم أو اللانشون أو عمل حشوة الجبنة اللذيذة مع الزيتون، الشيف حسن من أكثر الشيفات التي تثق النساء في وصفات حيث يقوم بإعادة الوصفة أكثر من مرة حيث تستطيعين معرفة كل التفاصيل التي تساعدك في تنفيذ الوصفة في المنزل، فعلية النخل يمكن تقديمها كوصفة للعشاء أو الإفطار مع مشروبك المفضل، وتقدم مع الجبن أو الخضروات، كما يمكنك وضع السمسم الفني بالحديد على الوجه أو حبة البركة.
مقادير خلية النحل
- كيلو ونصف من الدقيق.
- نصف كوب سمن.
- نصف كوب لبن بودرة
- ملعقتان من الخميرة الفورية
- ربع كوب سمسم.
- ربع كوب حبة البركة.
- ملعقة من بيكنج.
- ملعقتان من السكر.
- نصف ملعقة من الملح.
الحشو
- كوب من الجبنة القريش.
- نصف كوب زيتون أخضر مخلي.
- ربع كوب جبنة رومي مبشور.
- بيضة مع إضافة رشة فانيليا للوجه.
خطوات إعداد خلية النحل بحشوة الجبنة
- نقوم بتجهيز العجين المستخدم لعمل خلية النحل عن طريق الخطوات التالية:
- نقوم بوضع البيكنج بودر مع الدقيق ونخلة حتى يختلط مع كل كمية الدقيق..
- نضيف اللبن البودر معهم والخميرة الفورية بعد إذابته في ماء دافئ مع سكر وتركها حتى يحدث تفاعل.
- نضيف السمنة مع الدقيق ونضع الملح ونقلبها ثم نضع خليط الخميرة.
- نعجن لمدة تتراوح من سبع إلى عشر دقائق
- نقوم بتغطية العجين استرتش غذائي ويترك حتى يختمر وذاك حسب المكان المحفوظة فيه.
- نقوم بفرد العجينة رول بعد الاختمار.
- نقطعها إلى قطع متساوية ونتركها لمدة عشر دقائق لكي ترتاح، ونقوم بتجهيز الحشوة
- نضع الجبنة القريش مع الزيتون والجبنة الرومي المبشور.
- نأخذ كل قطعة ونقوم بعمل فتحة ونضع ملعقة من الحشو ثم نغلقها.
- نرصها في صينية دائرية ثم نضع البيض المخفوق على الوجه باستخدام الفرشاة.
- ثم نقوم برش حبة البركة أو السمسم.
- نضعها في فرن ساخن في درجة حرارة متوسطة.
- بعد أن تخرج من الفرن نقوم بتغطيتها بفوطة مبللة حتى يظل طري.
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