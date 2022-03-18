طريقة اعداد خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن في المنزل بطعم رائع

خلية النحل من أكثر أنواع المعجنات التي يحبها الأطفال كثيرا حيث نسبة خلية النحل فيغرم الأطفال بها ويحبون تناولها وتختلف الحشوات من فرد إلى آخر، حيث يمكن حشوها بأنواع مختلفة من اللحوم أو اللانشون أو عمل حشوة الجبنة اللذيذة مع الزيتون، الشيف حسن من أكثر الشيفات التي تثق النساء في وصفات حيث يقوم بإعادة الوصفة أكثر من مرة حيث تستطيعين معرفة كل التفاصيل التي تساعدك في تنفيذ الوصفة في المنزل، فعلية النخل يمكن تقديمها كوصفة للعشاء أو الإفطار مع مشروبك المفضل، وتقدم مع الجبن أو الخضروات، كما يمكنك وضع السمسم الفني بالحديد على الوجه أو حبة البركة.

مقادير خلية النحل

كيلو ونصف من الدقيق.

نصف كوب سمن.

نصف كوب لبن بودرة

ملعقتان من الخميرة الفورية

ربع كوب سمسم.

ربع كوب حبة البركة.

ملعقة من بيكنج.

ملعقتان من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

الحشو

كوب من الجبنة القريش.

نصف كوب زيتون أخضر مخلي.

ربع كوب جبنة رومي مبشور.

بيضة مع إضافة رشة فانيليا للوجه.

خطوات إعداد خلية النحل بحشوة الجبنة