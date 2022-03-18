نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 90 يوماً فقط إزالة التجاعيد بلا عوده من الوجه فوراً وشد البشره من أول استخدام خلطة لشد و لتبيض الوجه في آن واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لازالة التجاعيد من على الوجه هذا ما يتزايد عليه البحث من قبل الكثير من السيدات مع بداية ظهور التجاعيد على الوجه والجبة وحول العينين تصبح مشكلة كبيرة تتعرض لها السيدات في عمر مبكر، فينتج ظهور التجاعيد سواء في حالة التقدم بالعمر وهذا الأمر الطبيعي، وهناك قد يبدا ظهور الخطوط الرفيعة على الوجه في سن مبكر ويرجع ذلك لعوامل عديدة منها استخدام كريمات تحتوي على آثار جانبية، ترك المكيب على الوجه لفترة طويلة يتسبب في ظهور بقع داكنة وظهور الخطوط البيضاء، واليوم من خلال موقعنا ثقفني نستعرض معا أقوي وصفة لمكافحة الشيخوخة وتقليل ظهور التجاعيد على الوجه لفترة طويلة.

أقوي وصفة لازالة التجاعيد من الوجه

هناك الكثيرمن الوصفات التي يتم اعدادها بمواد طبيعية 100٪ تساعد بشكل كبير على تقليل عملية ظهور الشيخوخة على الوجه واليدين، منها وصفة عصير الليمون الذي يلعب دور فعال وهام في تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد من عليها، كما يتم استخدامه في الكثير من الكريمات كعلاج ومكافح للشيخوخة.

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة ماء ورد.

الطريقة

يخلط كمية عصير الليمون مع ماء الورد في وعاء صغير. ثم يترك على الوجه لمدة نصف ساعة لكي يجف على البشرة ويشد الجلد كما يمنحك ماء الورد ترطيب هائلة للبشرة. ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، وتكرر الخلطة ثلاثة مرات من كل أسبوع

إخفاء تجاعيد الوجه

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

الطريقة

يوزع زيت جوز الهند على الجبة وتحت العينين والوجه برفق. ويترك لمدة نصف ساعة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر. احرصي على المواظبة لتلك الوصفة يوم وراء يوم لنتيجة واضحة.

وصفة زيت الزيتون لمكافحة الشيخوخة

يحتوي زيت الزيتون على مواد طبيعية تقوم بدورها الفعال في علاج ومكافحة الشيخوخة لفترة طويلة من الزمن.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة

يطبق زيت الزيتون على كامل الوجه مع التدليك لدقيقة. ثم يترك على الوجه لساعتين قبل شطف الوجه بالماء الفاتر. ينبغي الحفاظ على تلك الوصفة مرتين من كل اسبوع.

وصفة الحليب والعسل لازالة تجاعيد الجبهة

مع وصفة الحليب والعسل النقي سيتم ازالة تجاعيد الجبهة التي تكون أكثرالمناطق عرضة في ظهور التجاعيد على الوجه، فمن خلال دمج ملعقة من العسل النقي مع ملعقة من الحليب السائل ويخلط المزيج جيدا ويوزع على الوجه والجبهة بلطف، ويترك لمدة ساعة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة يوميا لنتيجة واضحة.

زيت الخروع لمكافحة الشيخوخة

يعد زيت الخروع من أكثر الوصفات فاعلية في مكافحة الشيخوخة كونه يحتوي على خصائص مذهلة في اخفاءالتجاعيد وتقليل الشيخوخة من خلال توزيع كمية من زيت الخروع على الوجه مع التدليك برفق، ثم يترك المزيج على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يشطف منبعدها بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع.

ازالة التجاعيد مع وصفة العسل النقي

العسل النقي هو من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في مكافحة الشيخوخة وتعمل على تأخير ظهورها، حيث يحتوي العسل على مواد فعالة في تغذية البشرة وشدها، من خلال توزيع كمية من العسل الابيض على البشرة ويترك حتي مرور ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الدافيء، وتكرر العملية مرتين في الأسبوع.

خلطه الزبادي مع العسل وعصير الليمون لشد البشرة

عند استخدام خلطه العسل وعصير الليمون مع الزبادي لشد البشره ستحصلين على بشرة مشرقة بدون تجاعيد وخاليه من العيوب، فتعتبر الوصفات الطبيعية من اقوى الخلطات المجربة في تقليل ظهور التجاعيد و مكافحة الشيخوخه من خلال خلط ملعقه من الزبادي مع ملعقه من العسل مع ملعقه من عصير الليمون ثم يوزع المزيج على الوجه ويترك حتى مرور 60 دقيقه قبل ان يشطف الوجه بالماء الدافئ.

وصفة جل الصبار لتأخير وعلاج التجاعيد المبكرة

من أفضل ما يمكن اتباعه للتخلص من التجاعيد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة على البشرة هو جل الصبار الذي يساعد بخصائصه العلاجية على ازالة التجاعيد من البشرة، فقد اكدت الدراسات العلمية في عام 2008 استخدام جل الصبار يوميا لمدة ساعة على الأقل وخلال 90 يوما سيتم تقليل ظهوى التجاعيد، فضلا على استخدامه ايضا في ترطيب البشرة سريعا.