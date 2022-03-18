نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة تبييض الأسنان من الجير والاصفرار المتراكم وجعلها بيضاء كاللؤلؤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الأسنان من أهم المناطق التى يجب الحفاظ عليها لأنها تعتبر المسؤولة عن بعض أعضاء الجسم الداخلية، يجب أن تكون نظيفة كل الوقت حتى لا تنتقل البكتيريا إلى المعدة عن طريقها، وايضا تعتبر من علامات الجمال التى تهتم بها النساء، حيث تقوم بتنظيفها اول باول لعدم ظهور اصفرار او جير بها فتعطي الاسنان مظهر غير لائق، فسوف نقوم بتحضير بعض الوصفات الطبيعية بالمنزل لتبييض الاسنان.

طريقة استخدام البيكنج صودا لتبيض الاسنان

الأسنان البيضاء من أهم ما يميز الوجه، وقد تتعرض الأسنان إلى تراكم الجير عليها مما يعطي لها اللون الاصفر بشكل واضح وهذا ما يزعج الكثير سواء رجال أو نساء ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أهم المواد التي لها تأثير رائع وفعال في تبييض الأسنان وتنظيفها وهو البيكنج صودا والذي سوف تعرض كيفية استخدامه الآن.

يمكنكم استخدام البيكنج صودا في تبيض الأسنان وتنظيفها بكل سهولة، وهناك العديد من طرق الاستخدام المختلفة وهي كالآتي:

البيكنج صودا مع زيت جوز الهند

البيكنج صودا من أهم المواد الفعالة التي تساعد في تبيض الاسنان بشكل واضح، كما أن زيت جوز الهند يؤدي إلى نفس النتيجة، وعند خلط المكونين يصبح من أهم الخلطات التي تعطي أفضل النتائج وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من بيكنج صودا الصوديوم.

طريقة التحضير

قومي بوضع زيت جوز الهند على النار الهادئة في طبق صغير معدني.

اتركيه حتى يذوب تمامًا، ثم أضيفي إليه البيكنج صودا.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعض.

قومي باستخدام فرشاة للاسنان ، وقوم بوضع كمية مناسبة من هذا الخليط.

اغسلي اسنانك بهذا الخليط جيدًا، واتركيه على الأسنان لمدة خمس دقائق.

اغسلي أسنانك بعد ذلك بالمياة جيدًا حتى تصبح نظيفة، وسوف تلاحظين النتيجة بمجرد الاستخدام.

يكرر استخدام هذه الوصفة بشكل يومي.

البيكنج صودا مع عصير الليمون المركز

يمكنكم أيضًا عمل خليط رائع من بيكنج صودا مع الليمون، الذي يعطي في النهاية أفضل نتيجة سواء في بياض الأسنان أو التنظيف بشكل كامل، وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

ملعقة من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة من عصير الليمون المركز.

الطريقة