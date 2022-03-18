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طريقة عمل أصابع البسكويت بالسمسم، تعد أصابع البسكويت بالسمسم من المخبوزات الرائعة المقرمشة التي يمكن تناولها فى الفطار مع كوب من الشاي الساخن والاستمتاع بمذاقها اللذيذ وقضاء وقت ممتع، وتتميز أصابع البسكويت بالسمسم بأنها سهلة وسريعة التحضير لا تأخذ الكثير من الوقت لإعدادها ويمكن أن يتم حشوها بحشوة التمر الشهية التي تضيف لها مذاق رائع وشهى خاصة لمحبي التمر، وفى الأتي نقدم لبكى خطوات إعداد بسكويت السمسم بطريقة سريعة تجعلك تستغنى عن شرائها ثانية. مقادير أصابع البسكويت بالسمسم 4 أكواب من الدقيق المنخول.

كوب إلا ربع زبدة طرية.

بيضة.

كوب زيت.

ثلث كوب ماء.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر. لدهن الوجه صفار بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة حليب.

سمسم محمص. طريقة تحضير أصابع البسكويت بالسمسم احضري وعاء عميق ضعي به الدقيق والبيكنج بودر والسكر والملح وقلبي المكونات معا حتى تتداخل مع بعضها.

أضيفي الزبدة والزيت وابدئي بفرك الدقيق مع الزيت والزبدة جيدا حتى تتشكل معكي عجينة.

أضيفي الخل والبيضة إلى العجينة واعجني المكونات معا ثم أضيفي ثلث كوب من الماء واستكملي العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ادخلي العجين إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة لكى ترتاح.

حضري صاج خبز مدهون بالزيت وسخني الفرن على حرارة 170 درجة مئوية.

احضري كيس ثلاجة وأفرديه على سطح جاف وادهني فوقه بقليل من الزيت لسهولة إخراج عجينة البسكويت.

افردي العجينة بين كيسين ثلاجة بواسطة النشابة حتى يصبح سمك العجين حوالى نصف سم.

قومى بإزالة أطراف العجين لتصبح متساوية ثم قطعي العجين بالسكين على شكل أصابع بحجم حسب الرغبة.

رصي أصابع البسكويت فى صاج الخبز المدهون بالزيت.

اخلطي صفار البيض والحليب والفانيليا السائلة فى وعاء وقلبيهم جيدا.

ادهني وجه أصابع البسكويت بخليط صفار البيض ثم رصي عليها السمسم لكى يتماسك جيدا.

ادخلي صاج الخبز إلى الفرن واتركيه حتى يتلون من جميع الجوانب ويأخذ اللون الذهبي الرائع.

يترك حتى يبرد تماماً ثم يتم تعبئته فى عبوة محكمة الغلق لحين التقديم حتى لا يطرى. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل أصابع بسكويت التمر في البيت هش ودايب وأحلى من بسكويت المخابز - ثقفني

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